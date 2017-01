Glatte Straße: Auto rutscht in Ampel

Kurz nach Mitternacht am Donnerstag hat ein Autofahrer in Nordhorn wegen glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen rutschte beim Abbiegen in eine Ampel. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der junge Mann war gegen 0.10 Uhr auf dem Altendorfer Ring in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als er in den Deegfelder Weg einbiegen wollte, rutschte das Auto auf der sehr glatten Fahrbahn weg und landete in der Ampelanlage. An dieser entstand hoher Sachschaden.