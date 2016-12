GN auf Streife mit der Polizei

Bad Bentheim. Man weiß nie, was kommt. Viele Schichten und Streifenfahrten bei der Bundespolizei verlaufen unspektakulär. Doch von einer Sekunde zur anderen kann sich das ändern: Ein überraschender Drogenfund, der Aufgriff eines Kriminellen im Zug oder eine aktuelle Fahndungsmeldung. Immer wachsam, bereit und in der Lage zu sein, von „Null auf Hundert“ zu schalten, gehört zum Alltag. Die GN hatten am 2. Weihnachtstag die Möglichkeit, der Spätschicht in der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim über die Schulter zu blicken. Es war kein Abend der spektakulären Ereignisse. Weihnachten 2016 wird als ruhiger Dienst in die Akten eingehen.

Im Konferenzraum des alten Dienstgebäudes der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang herrscht an diesem Abend ein bisschen Weihnachtsstimmung. Die Beamten haben einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Viel Lametta zieht die Zweige herunter. Auf dem Tisch steht neben ein paar Adventsgestecken ein Teller mit Keksen. Der Kaffe dampft.

Dienstgruppenleiter Kai Uwe Chriske erzählt von 19 Jahren im Polizeidienst. Er habe es nie bereut, zur Polizei gegangen zu sein, auch wenn die Gesellschaft rauer geworden ist. „Es sind Einzelfälle, nur die Spitze, aber da wird es manchmal krass“, so der Polizeihauptkommissar. Die Gewaltbereitschaft zum Beispiel bei Fußballhooligans habe deutlich zugenommen, der Respekt gegenüber der Polizei dagegen spürbar abgenommen. „Dass man geduzt oder beleidigt oder sogar angefasst wird, kommt häufiger vor“, so Chriske und auch Bestechungsversuche seien gar nicht so selten. – Wie muss man sich das vorstellen? – Ein Beispiel: Die Bundespolizei winkt für eine verdachtsunabhängige Kontrolle ein Auto aus dem Verkehr. Das Fahrzeug hält, die Beamten steigen aus. Einer kontrolliert, der zweite sichert seinen Kollegen. Der kontrollierende Polizist fragt nach den Papieren und bekommt einen Pass ausgehändigt. In dem Pass liegt ein 50er oder Hunderteuroschein. „Wir geben das Geld immer sofort zurück und nehmen nur den Pass mit zur Abfrage“, so Chriske. Wenn wir den Geldschein dann zurückgeben, dann tut der Kontrollierte ganz verwundert: Er habe sein Geld ja nur im Pass aufbewahrt. Chriske lacht und ergänzt: „Also ich habe noch nie Geldscheine in meinem Pass aufbewahrt, wenn ich verreist bin.“

In der Leitstelle, die die Einsätze von Oldenburg über Emden bis nach Nordrhein-Westfalen koordiniert, sitzt Jens Garbe mit einem Kollegen. Es ist ruhig an diesem Abend. Das war vor einer Woche anders. Garbe erinnert sich, wie die Meldung über das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt einging. Kurz darauf waren auch die Kollegen der Bundespolizeiinspektion in Alarmbereitschaft. Über die Autobahn ist Berlin nur fünf bis sechs Stunden, mit dem Zug nur vier Stunden entfernt. Noch wusste man nicht, wer der Attentäter gewesen ist. Doch gut 24 Stunden später lief die konkrete Fahndung nach Anis Amri nicht nur in Deutschland, sondern über die Grenzen hinaus.

Im Streifenwagen sind Bastian Miesch und Holger Büscher unterwegs: ein eingespieltes Team. Wie so oft beziehen sie Stellung in einer kleinen Parkbucht auf holländischer Seite, kurz vor der niederländisch-deutschen Grenze. Hier beobachten sie, welche Fahrzeuge in die Bundesrepublik einreisen wollen. Wer kontrolliert werden soll, entscheiden die Erfahrung und das Bauchgefühl der Beamten. „Je öfter man das macht, desto höher wird die Trefferquote“, hatte zuvor Dienstgruppenleiter Chriske gesagt. Doch am letzten Abend der Weihnachtsfeiertage ist wenig los auf der Autobahn. Manche Grafschafter waren in Holland unterwegs, Holländer in Deutschland. Der kleine Grenzverkehr rollt. Ein Auto mit westfälischem Kennzeichen, das es besonders eilig hat, weckt die Aufmerksamkeit der Bundespolizisten. Der Wagen wird bei Gildehaus auf den Autobahnparkplatz gewunken. Doch es ist nur eine Familie auf der Durchreise. Ihr einziger Fehler: Niemand hat einen Pass dabei. Ausweisen können sich die Insassen nur mit Führerscheinen oder anderen Dokumenten. „Jeder muss sich ausweisen können, auch wenn er aus dem Schengenraum kommt, und jedes Kind“, so Miesch. Wer keinen Pass oder Personalausweis dabei hat, wird mit 25 Euro pro Person zur Kasse gebeten. Doch es ist Weihnachten. Miesch und Büscher drücken ein Auge zu. Einen ganz anderen Treffer landete die Bundespolizei vor einigen Wochen: Ein 33-jähriger Niederländer versuchte im Kofferraum, 300 illegale Feuerwerkskörper einzuschmuggeln. Bundespolizisten entdeckten die brandgefährliche Fracht, die ausgereicht hätte, einen VW-Golf in die Luft zu sprengen. Abtransportiert wurde der Sprengstoff mit einem Spezialfahrzeug.

Im Intercity aus Amsterdam sind an diesem Abend nur wenige Fahrgäste. Ein Mann verbreitet einen leicht süßlichen Geruch. Büschers Nase identifiziert Marihuana, doch im Gepäck hat der junge Mann keine Drogen.

Einige der Beamten, die Weihnachten Dienst hatten, haben Silvester frei. Das gilt nicht für Holger Büscher. Er reist am Donnerstag für fünf Wochen ins bayerische Passau, um dort im Rahmen der Amtshilfe einreisende Flüchtlinge zu registrieren, auch wenn es längst nicht mehr so viele sind, wie bei seinem ersten Passau-Einsatz im November 2015,