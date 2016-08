Fußball-Fans freuen sich bereits auf den Bundesligastart am Freitagabend. Und ab sofort können GN-Leser auch wieder beim GN-Bundesligatrainer ihr Fingerspitzengefühl in Trainerfragen beweisen.

GN-Bundesligatrainer startet in Saison 2016/2017

Nordhorn. Während der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich gab es 80 Millionen Bundestrainer, hieß es häufig augenzwinkernd auf die vielen Kommentare vor den Fernsehern bei den Deutschland-Spielen bezogen. Nun haben GN-Leser die Möglichkeit, ihr Trainerwissen unter Beweis zu stellen. Denn der beliebte GN-Bundesligatrainer ist wieder online. Die Anmeldung ist kostenlos und ab sofort im Internet auf der Seite www.gn-bundesligatrainer.de möglich.

Die neue Saison startet mit einem Spitzenspiel: Am heutigen Freitag, den 26. August, treffen FC Bayern München und SV Werder Bremen aufeinander. Wie dabei die einzelnen Spieler abschneiden, ist für die Teilnehmer am GN-Bundesligatrainer wichtig. Aus 514 vorgegebenen Spielern können sie ihren persönlichen Kader zusammenstellen. Das Fachmagazin „Kicker“ bewertet dann nach jedem Spieltag die spielerischen Leistungen aller Fußballer und vergibt Punkte; diese gibt es auch für die unterschiedlichen Aufstellungen der GN-Bundesligatrainer. Wofür es wie viele Punkte gibt, steht in den ausführlichen Spielregeln.

Natürlich gibt es dabei auch etwas zu gewinnen. Als Hauptpreis für den besten Trainer gibt es ein VW Beetle-Cabriolet für ein Jahr, das die Grafschafter Autozentrale Krüp zur Verfügung stellt.

Ebenso ist ein Preis für das beste Teamspiel ausgelobt. Der VVV Stadt- und Citymarketing Nordhorn spendiert für die beste Mannschaft eine exklusive Bootstour für zehn Personen auf der Vechte. Das beste Team der Hinrunde fährt zudem mit dem Autohaus Krüp in die Autostadt nach Wolfsburg.

Ergänzend zum Trainerspiel ist es möglich, beim Tippspiel die Ergebnisse der einzelnen Spieltage zu tippen. Hier wird dann ein Tagessieger ermittelt. Wer die meisten Ergebnisse des aktuellen Spieltages richtig getippt hat, kann sich über ein „Helden“-Buch freuen, das die deutschen WM-Legenden von Bern bis Rio portraitiert.

Dem besten Tipper der gesamten Saison winkt eine hochwertige Armbanduhr der Schweizer Marke Tag Heuer, die vom Nordhorner Juweliergeschäft Hungeling zur Verfügung gestellt wird.

Neu beim GN-Bundesligatrainer ist, dass stets die aktuellen Bundesliga-Nachrichten auf der Seite zu lesen sind. Dies geschieht in Kooperation mit dem Fußballmagazin „Kicker“. So bleiben die Teilnehmer jederzeit über ihre Spieler informiert und können falls notwendig ihre Mannschaftaufstellung ändern.