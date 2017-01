GN-Sportlerwahl: Die Fußballer jubeln doppelt

Nordhorn. Die Katze ist aus dem Sack: Die Gewinner der GN-Sportlerwahl für das Jahr 2016 wurden am Freitagabend bei der Sportgala der Stadt Nordhorn im Euregium bekannt gegeben. Und wie im Sport üblich, gab es deutliche und ganz knappe Entscheidungen. Außerdem gab es Favoritensiege, aber durchaus auch Überraschungen. So war der GN-Sportlerin des Jahres, Leichtathletin Kirsten Schnieders, deutlich anzusehen, dass sie nicht mit einem Erfolg gerechnet hatte. Die für den LC Nordhorn startende Georgsdorferin, die im Vorjahr den zweiten Platz belegt hatte, setzte sich gegen Fahrsportlerin Marlena Brenner und Tennis-Ass Anna-Lena Grönefeld durch. Die Doppelspezialistin konnte ihre Urkunde für Rang drei nicht persönlich entgegennehmen, weil sie zurzeit bei den Australian Open im Einsatz ist. Ihren Platz im Euregium nahm Bruder Bastian ein, selbst ein ehemaliger Tennis-Bundesligaspieler.

Auf der Bühne herrschte am Freitag eine große (Sport-)Artenvielfalt. Die GN-Leser hatten Vertreter aus zehn Sportarten unter die Top Drei gewählt. Lediglich Fußball und Leichtathletik waren doppelt vertreten. GN-Sportler des Jahres wurde Florian Müller vom Fußball-Landesligisten Vorwärts Nordhorn. Er ließ Beachvolleyballer Dan John und Karateka Thorsten Dirks hinter sich. Auch für John kam eine Vertreterin auf die Bühne. Mutter Erika Johnova, einst in Diensten des Volleyball-Zweitligisten SCU Emlichheim, stand an Stelle ihres Sohnes, der zur Saisonvorbereitung ein Beachvolleyball-Camp in Neuseeland absolviert, den Moderatoren Rede und Antwort.

Yannick Fraatz siegt mit großem Vorsprung

Bei den Mannschaften waren die drei Erstplatzierten anwesend. Der Sieg ging knapp an die ausgiebig jubelnden Fußballer des SV Bad Bentheim (27,57 Prozent), dicht gefolgt vom Schachteam des Nordhorner Gymnasiums (26,71) und den Volleyball-Talenten des SCU Emlichheim. Damit siegte der Landesliga-Aufsteiger aus der Obergrafschaft vor zwei deutsche Meister.

Die deutlichste Entscheidung gab es im Rennen um den Titel GN-Nachwuchssportler des Jahres. Zweitliga-Handballer Yannick Fraatz, Sohn von Handball-Legende Jochen Fraatz, siegte mit 28,37 Prozent der abgegebenen Stimmen und hatte damit knapp elf Prozent Vorsprung vor Badminton-Spielerin Stina Vrielmann (17,38). Auf Rang drei kam Leichtathletin Josephine Skutta. Auch Vrielmann musste aus sportlichen Gründen passen. Sie spielt an diesem Wochenende ein hochrangiges Turnier in der Nähe von Bremen und konnte so nicht an der Sportgala im Nordhorner Euregium teilnehmen.

Video Sie sind die Besten - die GN Sportler des Jahres im Interview

Nordhorn: Sie waren überrascht, vor allem aber überglücklich: Am Abend wurden im Euregium die besten Sportler des vergangenen Jahres geehrt. Wir haben nach dem Triumph mit Ihnen gesprochen.

1. Yannick Fraatz (HSG Nordhorn-L., Handball), 2. Stina Vrielmann (TuS Neuenhaus, Badminton), 3. Josephine Skutta (LC Nordhorn, Leichtathletik). Mannschaft des Jahres: 1. SV Bad Bentheim (1. Fußballmannschaft), 2. Gymnasium Nordhorn (Schachteam), 3. SCU Emlichheim (Weibliche U 14-Mannschaft Volleyball).

1. SV Bad Bentheim (1. Fußballmannschaft), 2. Gymnasium Nordhorn (Schachteam), 3. SCU Emlichheim (Weibliche U 14-Mannschaft Volleyball). Sonderpreis: Leichtathletik-Club Nordhorn.