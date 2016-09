GN-Szene-Hörtest: Kanye West mit The Life of Pablo

Eines muss man Kanye West lassen: Keiner versteht es so wie er, eine Albumpremiere zu einem Event zu machen. Im Vorfeld der Veröffentlichung seines neuesten Werkes, „The Life of Pablo“, mietete der Rapper einfach mal so den Madison Square Garden, wo er die neuen Songs nebst seiner aktuellen Modekollektion der Öffentlichkeit vorstellte. Die Show war natürlich ausverkauft und wurde zudem live in Kinos auf der ganzen Welt übertragen. Die Aufregung ist nachvollziehbar, schließlich gilt West seit jeher als einer der kreativsten und wegweisendsten Köpfe der Pop-Welt. Doch wird „The Life of Pablo“ dem Hype gerecht?

„This is a god’s dream“ kündigt West auf dem ersten Track „Ultralight Beam“ an. Begleitet von einem Gospelchor inszeniert er sich einmal mehr als Rap-Messias, eine Pose, die er auf seinem letzten Album „Yeezus“ perfektioniert hat. Und er präsentiert sie so energisch und inspiriert, dass man als Zuhörer nicht anders kann, als sie ihm abzunehmen. Doch das Niveau dieses fulminanten Einstiegs kann West nicht halten. Gerade die erste Hälfte des Albums vermag es nicht, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Stücke wie „Father Stretch My Hands“ oder „Highlights“ nerven mit zu vielen Autotune-Effekten und ziellosen Beat-Spielereien, die einen roten Faden vermissen lassen. Teilweise schafft es West sogar, erschreckend beliebig zu klingen. Der kreative Ehrgeiz und die Experimentierfreude, die sein bisheriges Schaffen ausgezeichnet haben, sind hier nur noch zu erahnen.

Platte nimmt aber noch an Fahrt auf

Erst mit „FML“ und seinem mitreißenden Refrain, gesungen von The Weeknd, nimmt die Platte wieder etwas Fahrt auf. Das nachfolgende „Real Friends“ entpuppt sich dann als echtes Highlight. Zu reduzierten Electro-Beats zeigt sich West hier von seiner introspektiven Seite und reflektiert über das Leben als frischgebackener Familienvater und die Schattenseiten des Ruhms. Eine angenehme Abwechslung zu den protzigen Lyrics der vorangegangenen Tracks. Auch „Wolves“ überzeugt mit dichten, atmosphärischen Klängen und macht deutlich, warum West als einer der besten Produzenten seiner Generation gilt.

Das wohl beste Stück des Albums ist „No More Parties in L.A.“, für das sich West mit Kendrick Lamar und Madlib zusammen getan hat. Hier gibt es nochmal alles, wovon es auf dem Rest des Albums zu wenig gab: bissige Texte, Beats zwischen Tradition und Moderne und einen Kanye in Top-Form, der hier seine beste Leistung am Mikrofon seit Jahren abliefert. Doch insgesamt steht diesen gelungenen Stücken zu viel Füllmaterial gegenüber, wie etwa „Fade“, ein uninspirierter House-Track, oder die eigentlich gute Vorabsingle „Facts“, die hier unnötigerweise durch einen Remix verhunzt wird. Im Schnitt reicht das für einen Ausnahmekünstler wie Kanye West nicht.

Eigenem Hype erlegen

„The Life of Pablo“ sei das beste Album aller Zeiten, verkündigte West großspurig auf Twitter. Dass der Rapper den Mund gerne zu voll nimmt, ist ja längst kein Geheimnis mehr, aber gerade darin spiegelt sich das Problem des Albums: West ist seinem eigenen Hype erlegen. Unter den insgesamt 18 Stücken findet sich zu viel Belangloses, zu viel Austauschbares und zu wenig von dem, was Kanye Wests Musik bisher so besonders gemacht hat. Der perfektionistische Elan ist künstlerischer Orientierungslosigkeit gewichen. Nichtsdestotrotz darf man gespannt sein, in welche Richtung sich sein Schaffen nach diesem durchwachsenen Werk bewegen wird. Das nächste Album soll bereits im Sommer erscheinen.