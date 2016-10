dpa San Francisco. Google will sich mit Telefonen unter eigener Marke ein größeres Stück vom lukrativen Geschäft mit teuren Smartphones sichern. Der Internet-Konzern stellte in San Francisco Geräte in zwei Größen vor. Nutzer bekommen auch Zugang zum neuen Google-Assistenten sowie unbegrenzten Speicherplatz auf Servern des Unternehmens für ihre Fotos und Videos. Die Kamera sei „die beste, die je in einem Smartphone verbaut wurde“, versprach Google.