Grafschaft bei Steuereinnahmen weiter im Aufwind

Nordhorn. Die aktuellen Zahlen hat jetzt das Statistische Landesamt bestätigt. Die Lohnsteuer liegt in diesem Jahr voraussichtlich mit drei Prozent im Plus, die Einkommenssteuer mit 8,9 Prozent, da freut sich nicht nur der Bundesfinanzminister und spricht von möglicher Steuerentlastung, wie es sich für Wahlkampfzeiten gehört. Da bekommen auch die kommunalen Kämmerer mit Blick auf die bevorstehende Jahresrechnung 2016 glänzende Augen, denn das spült auch ihnen Geld in die Kasse. Dabei hatten sie schon 2015 wenig zu meckern. Beispiel Kreis Grafschaft Bentheim: 41,16 Millionen Euro stehen hier für 2015 als Anteil an der Einkommensteuer (inklusive Lohnsteuer) laut Statistischem Landesamt zu Buche. 3,41 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Die schlechte Nachricht: Bei der Gewerbesteuer lief’s letztes Jahr nicht ganz so gut: Sie ging von 2014 auf 2015 um 0,69 Millionen Euro zurück.

Doch es gibt nicht nur die Einkommensteuer als kommunale Geldquelle und deswegen gilt: Nachdem die Steuereinnahmen 2015 beim Statistischen Landesamt inzwischen amtlich erfasst sind, ist klar, dass der Geldzufluss im Kreis Grafschaft Bentheim um 4,239 Millionen Euro stieg. Da wurde den Betroffenen kräftig in ihre Taschen gegriffen, denn sie sind ja die berühmten Steuerquellen, die sprudeln müssen. Unter dem Strich bezahlten sie rund 122,7 Millionen Euro für die kommunalen Ausgaben im Kreis Grafschaft Bentheim.

„Vater Staat“ und damit auch „Onkel Kommune“ zapfen ihre Steuerquellen überall an: Wer arbeitet, füllt die kommunalen Kassen und wer konsumiert, füllt sie ebenso, egal woher er sein Einkommen bezieht, ob er Sprit kauft oder Brot oder ob er Miete zahlt. Irgendeine Steuerart greift immer. Manchmal auch zwei, drei nacheinander. Der Gewerbetreibende beispielsweise wird gleich mehrfach zur Kasse gebeten. Für seine Firma zahlt er Gewerbesteuer (wenn diese die Freigrenzen überschreitet): Die Gewerbesteuer brachte 2015 im Kreis Grafschaft Bentheim rund 55,90 Millionen Euro in die Kasse und machte damit schon 45,56 Prozent des Gesamtsteueraufkommens aus. Freilich bleibt nicht die ganze Gewerbesteuer in der Kasse. Es gibt eine Gewerbesteuerumlage, die abzuführen ist, 2015 betrug sie 10,84 Millionen Euro (Vorjahr: 11,15 Millionen Euro) und über die freuen sich die Finanzminister von Land und Bund.

Im Gegenzug bekommen die Kommunen aber Anteile an der Umsatz- und der Einkommensteuer, damit sie nicht darben müssen. Konkret sieht die Rechnung so aus: 10,84 Millionen Euro flossen ab. Aber allein aus der Einkommensteuer flossen im Gegenzug 41,16 Millionen Euro zu (Vorjahr: 37,75 Millionen Euro). Damit sorgen Arbeitnehmer und Selbstständige über die von ihnen bezahlten Steuern auf Lohn und Einkommen allein für weitere 33,55 Prozent der kommunalen Einnahmen. Und über den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer kamen weitere 5,48 Millionen Euro (Vorjahr: 4,46 Millionen Euro) in die Kasse, macht 4,46 Prozent der Einnahmen. Die Grundsteuereinnahmen betrugen (A und B zusammengerechnet) 2015 im Kreis Grafschaft Bentheim 20,17 Millionen Euro (Vorjahr: 19,67 Millionen Euro) gleich 16,44 Prozent. Die Grundsteuer ist dabei so etwas wie eine kleine Vermögenssteuer, denn sie wird ohne Ansehen der Leistungsfähigkeit des Grundstücksbesitzers kassiert.

Macht zusammen rund 122,699 Millionen Euro für die kommunalen Ausgaben im Kreis Grafschaft Bentheim (Vorjahr: 118,460 Millionen Euro). Damit stiegen die Einnahmen um 4,24 Millionen Euro. Die Grafschaft ist weiter im Aufwind. Das passt zur guten Nachricht aus Wiesbaden, wo das Statistische Bundesamt rechnet: „Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden (...) wiesen 2015 (...) einen Überschuss von rund 3,2 Milliarden Euro aus. Basis sind die Daten der vierteljährlichen kommunalen Kassenstatistik, wobei Datenmeldungen der Länder Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und des Saarlandes für mehrere Quartale der Jahre 2014 und 2015 korrigiert wurden.‘‘ Ob nach oben oder unten wird nicht berichtet.