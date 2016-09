Grafschaft verliert einen beliebten Heimatmaler

Nordhorn. Der liebenswerte Künstler mit dem weißen Haar und dem roten Schal wird vielen fehlen: Am 24. November wäre der 1931 in Nordhorn geborene Bernd Andreas Knoop 85 Jahre alt geworden. Am 14. September ist er nach langer Krankheit in einem Nordhorner Wohnstift gestorben. Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich schnell in der ganzen Grafschaft: Denn Generationen von Schülern hatten bei ihm das Zeichnen oder Malen gelernt, seine Heimatkalender oder Bilder mit Motiven der Grafschaft hängen in zahlreichen Wohnzimmern zwischen Itterbeck und Samern. Und viele kannten nicht nur den Zeichner: Wer Knoop getroffen hatte, der schätzte diesen freundlichen und optimistischen Lebensfreund, dem begegnete stets ein Zeitgenosse mit auffallend guter Laune, mit einem Lachen und einem plattdeutschen Spruch auf den Lippen.

„Immer weiter machen“, war Knoops Lebensdevise, obwohl es das Leben nicht immer fair mit ihm meinte: Schicksalsschläge wie der Tod seiner beiden Ehefrauen, die der Vater einer Tochter durch Krankheit verlor, ein schwerer Autounfall 1987 oder die spätere Herzerkrankung haben seinen Lebensfluss zwar immer wieder unterbrochen, aber niemals gebrochen. „Ich bin wieder da“, meldete sich Knoop zu seinem 75. Geburtstag nach der schweren Herzerkrankung zurück: „Gesund und munter“ – so wie nach seinem Autounfall, als er „dem Tod noch einmal von der Schippe“ gesprungen war.

Die Kunst war Knoop eine Heimat – wie die Grafschaft, der er nicht nur mit Zeichenstift oder Pinsel eng verwachsen war. Seine Wurzeln saßen so tief und fest, wie die einer Eiche im Bentheimer Wald: Schon bei einer Tagesreise über die Grenzen der Grafschaft hinaus packte ihn das Heimweh. Seine Heimat hätte Knoop nie verlassen können. Diese Verbundenheit fand sich in den ungezählten Bildern – keine Werke für das Kunstmuseum, aber ehrliche Liebeserklärungen an Land und Leute, die ihre vertraute Umgebung in den leicht gesetzten Zeichnungen, Gemälden und Grafiken erkennen und wiederfinden sollten.

Bereits als Achtjähriger hatte Knoop die Liebe zur Malerei entdeckt. Nach dem Besuch der Altendorfer Schule und der Oberschule, nach Krieg und Nachkriegswirren machte er von 1947 bis 1950 in Nordhorn eine Ausbildung zum Lithographen. Nebenbei beschäftigte sich Knoop mit Plakatmalerei, Schaufensterdekoration und seiner Malerei, was ihn Meisterschüler von Hans Ohlms werden ließ.

Anfang der 1960er Jahre macht sich Knoop selbstständig: Er gab Ausstellungen, VHS-Kurse, von 1971 bis 1984 trat er in den Schuldienst und wurde als Kunsterzieher zur „Feuerwehr“ für viele Schulen in der Grafschaft. Als seine zweite Frau starb, arbeitete Knoop nur noch freischaffend. 20 Jahre lang wohnte er in Lage, wo er Spuren hinterließ, als er an der Eichenallee drei der historischen Häuser restaurierte. Zurück in der Kreisstadt malte Knoop und betrieb eine eigene kleine Galerie an der Bleiche: Für die Liebhaber seiner Kunst oder für Auftragsarbeiten aus Wirtschaft und Gemeinden – oder etwa für die Bundesdruckerei, für die er 1999 und 2000 zahlreiche Berlin-Motive gestaltete.

„Nur ein Narr feiert, dass er älter wird“, hielt es Knoop 2009 zu seinem 75. Geburtstag mit George Bernard Shaw. Bernd Andreas Knoop feierte da lieber das Leben.