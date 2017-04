Grafschafter Schweinefleisch ist in China gefragt

grö Wietmarschen. Zur Generalversammlung der Erzeugergemeinschaft (EZG) für Schlachtvieh im Kreis Grafschaft Bentheim konnte Vorsitzender Ludger Hermeling vor einigen Tagen in Wietmarschen 100 Mitglieder und Gäste begrüßen. Ein schweres Jahr liege hinter den Landwirten, gab Geschäftsführer Georg Völker gleich zu Beginn der Versammlung zu bedenken. Wie im Vorjahr befürchtet, konnten sich die Preise für Fleisch und Milch nur langsam erholen. Von einer „Landwirtschaft im Abbruch“ habe Hermeling 2016 gesprochen. Tatsächlich verlor die Erzeugergemeinschaft im vergangenen Geschäftsjahr elf Betriebe, die ihre Schweinemast einstellten.

Große Sorge bereitet Völker, dass auf die Politik zurzeit „kein Verlass“ sei. Das sogenannte Magdeburger Urteil zu Kastenstandsbreiten verunsichere viele Sauenhalter und könne bei der Umsetzung zu einem weiteren Strukturbruch in der deutschen Landwirtschaft führen. Einziger Lichtblick seien die moderat anziehenden Ferkelpreise und die hohe Nachfrage nach deutschem Schweinefleisch in China. Dort werde wegen wachsender Bevölkerung und steigender Einkommen auch weiterhin ein guter Absatz sein, prognostizierte Völker.

Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Stückzahlen leicht, sind aber noch auf hohem Niveau. 2016 wurden knapp 210.000 Schweine von Grafschafter Betrieben an Schlachtunternehmen vermarktet. Mit einem durchschnittlichen Schlachtgewicht von 95,2 Kilogramm und einem Basispreis von 1,49 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht lag der Erlös in 2016 bei 146 Euro pro Mastschwein und damit über Vorjahresniveau.

Neben Mastschweinen werden über die EZG auch Sauen und Großvieh, wie Kühe und Bullen, und seit 2009 auch Ferkel vermarktet. 2016 wurden mehr als 60.000 Ferkel an Mäster über die EZG verkauft. Erneut sank der Anteil Grafschafter Ferkel an der Gesamtstückzahl. Der Grund dafür soll vor allem in der vermehrten Betriebsaufgabe und den zu kleinen Ferkelpartiegrößen der sauenhaltenden Betriebe zu finden sein. Im Großviehgeschäft wurden 5127 Bullen und Kühe sowie 6386 Kälber und Fresser vermarktet. Die Zahl der gehandelten Tiere stieg damit um 20 Prozent.

Kostenlose App für Landwirte

2016 wurde ein Gesamtumsatz von 43 Millionen Euro erwirtschaftet. Georg Völker bedankte sich bei Vorstand, Mitarbeitern, Kollegen und Mitgliedern. Mitarbeiter Harald Schüürmann stellte die „Pig-App“ vor. Mit dieser App für iPhone und Android-Handys können die Landwirte ihr Vieh unabhängig von Bürozeiten zur Vermarktung anmelden. Zudem informiert die App mit Push-Nachrichten über Preise und Termine der EZG. Nutzer können auch Statistiken und Preischarts zu den jeweiligen Tierarten über die App einsehen. Sie ist für die Landwirte kostenfrei und wird zurzeit schon von mehr als 100 Nutzern in Anspruch genommen, warb Schüürmann.

Einblicke in die Sicht eines mittelständischen Familienunternehmens auf den Schweinemarkt gab Heiner Manten aus Geldern. Er führt dort einen Schlachthof als Familienunternehmen, der von seinem Vater nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Seiner Ansicht nach bewegen sich die Schlachthöfe in einem schwierigen Marktumfeld. Die Pleite von Vogler Fleisch aus dem Wendland und die Schließung des Vion-Schlachthofes in Zeven seien ein Beleg dafür. Habe früher die Marge auf den Schlachthöfen bei zwei Prozent gelegen, sei sie heute nur noch halb so groß. Das setze auch die großen Player am Markt unter Druck. Ein wichtiger Markt für sein Unternehmen, das 3000 bis 3500 Schweine am Tag schlachtet, sei China. Dort werde großer Wert auf Fleisch mit dem Siegel „3 x D“ gelegt, das heißt: Fleisch von Schweinen, die in Deutschland geboren, aufgewachsen und geschlachtet worden sind. Er gehe davon aus, dass ein Umdenken zu mehr Qualität und Wertschätzung der Lebensmittel auch in Deutschland einsetze, wenn auch nur sehr langsam. Er begrüße diese Entwicklung und wolle sich ihr gemeinsam mit den Landwirten stellen.

Bei den turnusgemäßen Wahlen zum Vorstand wurden Ludger Hermeling aus Drievorden und Jan van Ferth aus Samern einstimmig wiedergewählt.