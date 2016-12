Grafschafter Winterdienste sagen Frost Kampf an

Nordhorn. Obwohl der Winteranfang erst für den 21. Dezember im Kalender steht, macht sich die kalte Jahreszeit bereits spürbar bemerkbar. Wenn die Temperaturen in die Minusgrade rutschen, eine dünne Eisschicht die Straßen und Radwege überzieht und Glätte droht, rücken die Streufahrzeuge aus.

„In Nordhorn wird nur dann gestreut, wenn es tatsächlich glatt ist oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit glatt wird“, erklärt die Stadtverwaltung ihre Vorgehensweise. Dabei berufe man sich nicht ausschließlich auf Wettervorhersagen. Morgens gegen 3.45 Uhr wissen die Mitarbeiter der Stadt, ob sie sich in ihre Streufahrzeuge setzen und losfahren. Bei morgendlicher Straßenglätte rücken dann gegen 4.30 Uhr bis zu 43 Mitarbeiter aus. Dabei kümmern sich 13 um die Straßen und Gehwege, die übrigen nehmen sich der öffentlichen Flächen an, die mit Streumaschinen nicht erreicht werden können, wie beispielsweise Verkehrsinseln. „Im Idealfall ist der morgendliche Streudienst gegen 7 Uhr abgeschlossen und der Berufsverkehr kann problemlos fließen“, heißt es vonseiten der Stadt weiter.

In Vorbereitung auf den Winter hat die Stadt Nordhorn rund 580 Tonnen Salz, verteilt auf vier Silos, eingelagert. Drei Salzspeicher stehen auf dem Betriebshof an der Enschederstraße und einer an der Wietmarscher Straße bei der Feuerwehr. Auf etwa doppelt so viel Streusalz kommt die Kreisstraßenmeisterei in Veldhausen mit rund 1100 Tonnen. „Im Winter von 2010 auf 2011 haben wir so viel Streusalz gebraucht. Jetzt halten wir die Menge immer vor“, berichtet Frank Völker von der Kreisstraßenmeisterei. Zusätzlich kann sich der Landkreis weitere 1000 Tonnen liefern lassen, sollten die Vorräte knapp werden.

Der Landkreis streut die 274 Kilometer Kreisstraßen und 230 Kilometer Radwege präventiv. Ein Warndienst teilt den Mitarbeitern mit, wenn Glatteis erwartet wird. Zwischen 1.30 und 2 Uhr rücken die 21 Fahrer mit ihren Streufahrzeugen dann aus, „damit es gar nicht erst zu Glätte kommt“, sagt Völker. Ungefähr vier Stunden sind die Kreismitarbeiter unterwegs, damit sie spätestens um 6 Uhr alle Strecken gestreut haben und der Berufsverkehr ungehindert rollen kann. „Allerdings“, wirft Frank Völker ein „brauchen wir bei Blitzeis länger, weil wir in unseren Streumaschinen selbst nicht so schnell vorankommen.“

Zu Jahresbeginn, erinnert sich Völker, waren die Wintermonate Januar und Februar sowie der März „schlimmer“ als November und Dezember. „Wir haben im vergangenen Jahr viel gestreut, vor allem präventiv“, sagt er. Das, was da über den Streuteller auf die Kreisstraßen geschleudert wird, ist eine in Wasser gelöste Salzsole. Der Vorteil: Die Sole bleibt auf der Straße sprichwörtlich kleben, erläutert Völker. Auch die Stadt Nordhorn greift auf eine solche Salzsole zurück. Trotzdem weist Völker Autofahrer darauf hin, im Winter vorsichtig auf der Straße zu sein. „Glätte kann bereits bei zwei bis drei Grad plus einsetzen.“

Die Landesstraßenmeisterei in Nordhorn streut ebenfalls vorbeugend, wie deren Leiter Olaf Stahlhuth mitteilt. Sagt die Wetterprognose voraus, dass es glatt werden soll, ziehen zwischen elf und zwölf Mitarbeiter los, sodass die Bundes- und Landesstraßen bis 6 Uhr morgens gestreut sind. Wie in den vergangenen Jahren auch hält die Straßenmeisterei dazu rund 1200 Tonnen Streusalz vor. „Unsere Lager sind voll“, sagt Stahlhuth. Gemeinsam bringen die Landes- und Kreisstraßenmeisterei sowie das Grünflächenamt in Nordhorn rund 2880 Tonnen auf die Straßen um dem Glatteis damit „zu Leibe zu“ rücken.