Mehr aus diesem Ressort

Leere Regale, verwaiste Flure, gestapelte Kartons, aber auch Handwerker im Endspurt und Verwaltungsbeamte im Umzugsstress: Das neue Kreis- und Kommunalarchiv an der Nino-Allee 2 füllt sich allmählich mit Leben. mehr...

Das zweite Adventswochenende steht ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit. Aber auch sonst gibt es Konzerte und Theaterstücke in der Grafschaft. Diese Auswahl gibt einen Überblick. mehr...

Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Mittwoch auf der Autobahn 30 in Bad Bentheim rund 900 Personen angehalten und kontrolliert. Ihr Ziel: Diebesbanden auffliegen lassen. Mehr dazu in unserem Video. mehr...