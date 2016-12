Grindel kann sich WM 2026 mit 48 Mannschaften vorstellen

Mehr aus diesem Ressort

Nach dem Patzer in Ingolstadt ist Neuling Leipzig wieder auf Kurs und zumindest bis Sonntag auch Bundesliga-Spitzenreiter. Die Bühne für das große Duell am Mittwoch in München ist auf jeden Fall bereitet. Jubeln dürfen auch Augsburgs Coach Manuel Baum und der VfL Wolfsburg. mehr...