Grönefeld spielt mit Peschke in Indian Wells

Das Tennis-Duo ist erstmals gemeinsam in Kalifornien am Start. Dort ist der ehemalige deutsche Daviscup-Spieler Tommy Haas neuer Turnierdirektor.

kro Nordhorn. Für Anna-Lena Grönefeld (WTA Doppel-Rang 35) ist in diesen Wochen die Welt wieder etwas kleiner: Vor zwei Wochen schlug die 31-jährige gebürtige Nordhornerin noch in Dubai auf, also 5000 Kilometer südöstlich der Heimat, und nun ging es nach einem kurzen Zwischenstopp daheim 9000 Kilometer gen Westen an die Westküste der USA zu den BNP Paribas Open in Indian Wells. Das Tennisturnier, bei dem Frauen und Männer – wie bei den Grand Slams – zwei Wochen gleichzeitig aufschlagen, ist für Grönefeld etwas ganz Besonderes: „Ich spiele gerne hier, es ist ein beeindruckendes Turnier“, erinnert sich Grönefeld gern an ihre zurückliegenden Auftritte in Kalifornien.

2006 spielte sie sich in der Einzelkonkurrenz bis ins Viertelfinale vor und scheiterte dort an der ehemaligen Weltranglistenersten Maria Sharapova (Russland). Für Grönefeld ist es der Auftakt einer fünfwöchigen USA-Tennisreise. Die Nordhornerin wird erneut an der Seite von Kveta Peschke (40) aufschlagen. Es ist der erste gemeinsame Auftritt der beiden in Indian Wells; gegen wen sie antreten müssen, entscheidet sich heute bei der Auslosung.

In diesem Jahr steht die Veranstaltung in Kalifornien unter neuer Führung: Kein Geringerer als Tommy Haas ist der neue Turnierdirektor.