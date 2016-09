Grönefeld verpasst Mixed-Finale der US Open

Die Nordhorner Tennisspielerin verlor am späten Mittwochabend in New York zusammen mit Robert Farah ihr Halbfinale gegen das US-Duo Coco Vandeweghe/Rajeev Ram in zwei Sätzen. Beide Durchgänge waren hart umkämpft.

New York. Anna-Lena Grönefeld hat den zweiten Einzug in Folge in ein Mixed-Endspiel eines Grand-Slam-Tennisturniers nur knapp verpasst. Mit ihrem Partner Robert Farah aus Kolumbien verlor die Nordhornerin am späten Mittwochabend (deutscher Zeit) das Halbfinale der US Open in New York gegen Coco Vandeweghe und Rajeev Ram aus den USA mit 6:7 und 4:6. Im ersten Durchgang führten Grönefeld/Farah nach einem Break bereits mit 3:1, danach gewannen die Amerikaner aber drei Spiele in Folge und setzten sich in einem ausgeglichenen Match schließlich im Tiebreak nach schneller 5:1-Führung mit 7:4 durch. Zu Beginn des zweiten Durchgangs gewann das US-Duo sofort ein weiteres Aufschlagspiel ihrer Gegner, dann aber kämpften sich Grönefeld und Farah, die in Wimbledon noch das Finale erreicht hatten, stark zurück. Ein weiteres Break von Vandeweghe/Ram zum 4:3 konnten sie nicht mehr aufholen. Die beiden Amerikaner treffen im Endspiel auf die Deutsche Laura Siegemund, die mit Mate Pavic aus Kroatien ihr Halbfinale gewann.