Grönefeld/Farah ziehen in Paris ins Halbfinale ein

In einem von einer langen Regenpause unterbrochenen Viertelfinale setzten sich Anna-Lena Grönefeld und Robert Farah am Dienstagabend in drei Sätzen gegen Sanchez/Demoliner durch. Der Matchtiebreak war eine klare Sache.

Paris. Die Nordhornerin Anna-Lena Grönefeld steht im Halbfinale des Grand-Slam-Tennisturniers von Paris: Bei den French Open gewann sie am Dienstagabend an der Seite des Kolumbianers Robert Farah das Viertelfinale der Mixed-Konkurrenz gegen Maria Jose Martinez Sanchez und Marcelo Demoliner (Spanien/Brasilien) mit 5:7, 6:3 und 10:6. Planmäßig am Mittwoch geht es gegen die Australierin Casey Dellacqua und den starken Doppelspieler Rajeev Ram (USA) um den Einzug ins Endspiel am Donnerstag.

Grönefelds Viertelfinale geriet am Dienstag zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit mit einer langen Regenpause am Nachmittag sowie einer weiteren witterungsbedingten Unterbrechung kurz nach dem Wiederbeginn. In einem ausgeglichenen ersten Satz hatten Sanchez/Demoliner beim Stand von 5:5 die erste Breakchance der Partie überhaupt genutzt, um die Weichen auf Satzgewinn zu stellen. Nach dem 7:5-Erfolg gewannen beide Teams wieder ihre Aufschlagspiele – ehe in Paris der große Regen kam. Das Match wurde beim Stand von 2:2 für mehrere Stunden unterbrochen, erst gegen 19 Uhr konnte auf der Anlage Roland Garros weitergespielt werden. Auf Court 2 wurde es dann spannend: Grönefeld/Farah lagen bei eigenem Aufschlag direkt 0:40 zurück, holten sich aber mit fünf Punkten in Folge doch noch das Spiel – und konterten danach mit ihrem ersten Break zum 4:2. In der Folge entschieden die Wimbledon-Finalisten von 2016 nach einer weiteren kurzen Pause den zweiten Abschnitt mit 6:3 für sich. Optimal verlief der Start in den Matchtiebreak: Die Beiden holten bei gegnerischem Aufschlag den ersten Punkt und zogen danach über 3:0 und 6:2 auf 9:5 davon. Grönefeld und Farah nutzten schließlich den zweiten von vier Matchbällen.