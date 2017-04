Größte US-Bombe tötet IS-Kämpfer in Afghanistan

dpa Kabul. Die USA haben in Afghanistan erstmals ihre riesige Bombe GBU-43 eingesetzt - auch bekannt als „Mutter aller Bomben“. Nach Regierungsangaben in Kabul starben dabei mindestens 36 IS-Kämpfer. Das Pentagon konnte die Zahl nicht bestätigen. Das afghanische Verteidigungsministerium sagte, es habe keine zivilen Opfer gegeben. Bei dem Angriff sei eine wichtige Kommandozentrale der IS-Terrormiliz völlig zerstört worden. Die Bombe habe einen 300 Meter langen Tunnel vernichtet, hieß es. Der IS dementierte, dass bei dem Angriff Kämpfer der Terrormiliz getötet oder verletzt worden seien.