dpa London. Die Terrorwarnung ist in Großbritannien von „kritisch“ auf „ernst“ herabgestuft worden. Das sagte Premierministerin Theresa May nach einer Krisensitzung mit Experten. Die Soldaten werden nur noch bis Montagabend die Polizei unterstützen. „Das Land soll wachsam bleiben“, betonte May. Erst kürzlich war nach dem Anschlag von Manchester die Terrorwarnstufe auf das höchste Niveau „kritisch“ angehoben worden. Dies war das erste Mal seit knapp elf Jahren.