Empfehlung - Großeinsatz gegen Diebes- und Hehlerbande in Dresden

Die Bundespolizei war nach eigenen Angaben mit mehreren Hundertschaften im Einsatz und wurde von Beamten der Zollfahndung und des sächsischen Landeskriminalamtes unterstützt. Insgesamt seien gut 600 Beamte an dem Einsatz beteiligt. Die Staatsanwaltschaft Dresden führt die Ermittlungen.

31 Objekte wurden zunächst durchsucht, vor allem im Großraum Dresden, unter anderem aber auch in Leipzig, Freiberg und Halle. 15 Haftbefehle seien vollstreckt worden, hieß es von der Bundespolizeidirektion Pirna. Durchsucht wurden Wohnungen und Gewerberäume, außerdem auch mehrere Asylbewerberunterkünfte.

