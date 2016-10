Großeinsatz im Gildehauser Gewerbepark

Die jährliche Magistratsübung der Stadt Bad Bentheim fand am Montagabend im Gewerbegebiet in Gildehaus statt. Neben einem „Feuer“, das es zu löschen galt, war auch an anderer Stelle die Hilfe der Kameraden gefragt.

Bildergalerie Magistratsübung der Feuerwehr in Gildehaus Bild / Bild kaufen Foto: Sebastian Hamel

Gildehaus. Martinshörner schallen am Montagabend ab 19.35 Uhr unentwegt durch den Gewerbepark Gildehaus. Ein Feuerwehrfahrzeug nach dem anderen eilt herbei. Das Ziel der Brandschützer: das Betriebsgelände der Firma Traytec an der Budapester Straße, einem Kunststoff verarbeitenden Unternehmen. Durch ein Feuer im Klimalager hat die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen.

Die Situation ist dramatisch: Menschen werden vermisst, sind teilweise unter Paletten verschüttet. Umgehend erhöht der Einsatzleiter die Alarmstufe. Nunmehr rücken nicht nur die Wehrleute aus Gildehaus an, sondern auch ihre Kameraden der Ortsfeuerwehr Bad Bentheim und der Brandweer De Lutte sowie die Helfer des DRK Ortsvereins Bad Bentheim-Gildehaus. An die 120 Rettungskräfte und ein gutes Dutzend Fahrzeuge sind schließlich vor Ort. Zu allem Übel kommt es am Rande des Geschehens noch zu einem „Gafferunfall“: Eine schaulustige junge Autofahrerin überschlägt sich mit ihrem Fahrzeug, wird darin eingeklemmt und ist auf die technische Hilfeleistung und medizinische Versorgung von Feuerwehr und Rotem Kreuz angewiesen.

Bei aller Dramatik sorgt jedoch ein Umstand dafür, dass der Puls aller Beteiligten nicht ganz so hochgeht wie bei vergleichbaren Einsätzen: Das Szenario stellt lediglich die jährliche Magistratsübung der Stadt Bad Bentheim dar, die im Wechsel von den beiden Ortsfeuerwehren ausgerichtet wird. Diesmal zeichnete Zugführer und Einsatzleiter Holger Kerkhoff aus Gildehaus für die Gestaltung des Probeeinsatzes verantwortlich. Bei der Gildehauser Wehr kamen erstmals die neuen Helme zum Einsatz, die bis zu den Ohren schützen.

Hans Pokorny, Geschäftsführer der Firma Traytec, hat sein mehr als 10.000 Quadratmeter großes Gelände dafür gern zur Verfügung gestellt. Seit 2014 ist das Unternehmen mit 112 Mitarbeitern an diesem Standort tätig. Wie es sich anfühlt, so viel Blaulicht am eigenen Betrieb zu sehen? „Erstmal nicht so gut“, meint Pokorny lachend und ist voller Hoffnung, die Feuerwehr niemals für einen Realeinsatz zu benötigen. Dennoch sei es spannend zu sehen, wie solch eine Aktion abläuft. Und gut, dass sich die Löschkräfte nun in der Firma auskennen, sei es allemal.

Längst ist der Einsatz in drei Abschnitte eingeteilt: Während die Gildehauser Kameraden zusammen mit den niederländischen Kollegen vorrangig für die Menschenrettung, die Brandbekämpfung und den Aufbau der Wasserversorgung zuständig sind, stellen die Wehrleute aus Bad Bentheim mit ihrer Hubrettungsbühne eine so genannte Riegelstellung her, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, und retten mit schwerem Gerät die verunglückte Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug. Der dritte Einsatzabschnitt umfasst die Arbeit des DRK, welches ein Zelt zur Erstbehandlung der Verletzten errichtet hat und den weiteren Transport der Patienten organisiert. Diese werden unter anderem gemimt von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Gildehaus. Es sei schon ein aufregendes Gefühl, als „Opfer“ in der Halle zu liegen und zu hören, wie sich die Atemschutzträger nähern, beschreiben es die Nachwuchs-Retter Ole, Phil und Filip.

Nach gut einer Stunde heißt es: Übung beendet. Insgesamt herrscht große Zufriedenheit mit dem Verlauf des Einsatzes. Auch vonseiten der Ratsmitglieder und des Bürgermeisters, die als Beobachter vor Ort waren, gibt es Lob. Ortsbrandmeister Günter Spalink fasst zusammen: „Das Zusammenspiel der verschiedenen Organisationen hat hervorragend funktioniert.“ Das bestätigen auch DRK-Einsatzleiter Marc Riklinks und der niederländische Bevelvoerder (Gruppenführer) Vincent Nijhuis. Der Feuerwehrmann aus De Lutte hebt die Wichtigkeit einer grenzüberschreitenden Hilfeleistung hervor und betont: „Schließlich sind wir ein Europa.“

Bei einer Magistratsübung präsentiert die Feuerwehr den Mitgliedern des Stadtrates ihre Fähigkeiten im Einsatz. Der Rat wurde in früheren Zeiten auch Magistrat genannt. In Bad Bentheim wird die jährliche Übung traditionell als Magistratsübung bezeichent.