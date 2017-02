Großer Karnevalsumzug am Samstag in Bawinkel

Mehr aus diesem Ressort

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen bei Meppen ereignet. Ein Auto stieß dort mit einem Lastwagen zusammen. Der Autofahrer starb, der Fahrer des Lasters wurde schwer verletzt. mehr...

Zwei Wachleute, die in einer Flüchtlingsunterkunft in Lingen am 20. Dezember 2015 drei pakistanische Flüchtlinge eingesperrt und verprügelt hatten, sind vom Amtsgericht Lingen zu Haftstrafen verurteilt worden. mehr...