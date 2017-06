Großer Preis wird im M-Springen entschieden

Samern. Spannenden Reitsport verspricht das Reit- und Springturnier am Wochenende auf der Anlage des RFV Samern. In 37 Prüfungen gehen 800 Pferde mit ihren Reitern in die Wettbewerbe. Höhepunkte werden der Große Preis und die Qualifikation zum Grafschafter-Volksbank-Cup auf dem Springplatz sowie die M**-Dressur sein.

Der Große Preis wird nicht wie in den Vorjahren in einem S-, sondern in einem M-Springen entschieden. Diese Prüfung findet am Sonntag um 16.30 Uhr als Springen der Klasse M** mit Stechen statt. 41 Startplätze wurden allein für diesen Wettbewerb beantragt. Aber auch die zweite Springprüfung verspricht großen Sport: Ein Springen der Klasse L mit Stechen als zweite Qualifikation zum Grafschafter Volksbank-Cup zeigt auch in Samern seinen Reiz. 31 Bewerber kämpfen um das Ticket fürs Finale in Isterberg im Oktober. Auf Grund des sehr hohen Nennungsergebnisses hat der RFV Samern einige Wettbewerbe am Sonnabend in die Reithalle verlegt.

Ganz den jungen Pferden ist der Freitag gewidmet. Ab 13 Uhr stehen Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M auf dem Programm. Um 14 Uhr schließen sich Dressurpferdeprüfungen der Klassen A und L an. Dressurprüfungen von A bis M sowie das komplette Springprogramm lassen keinen Wunsch der Pferdesportfans am Sonnabend offen. Eine Zwei-Phasen Springprüfung der Klasse M* schließt den zweiten Turniertag mit großem Sport ab.

Die sportlich anspruchsvollsten Dressurprüfungen finden am Sonntag mit der Klasse L ab 8 Uhr statt. Zeitgleich eröffnet ein Stilspring-Wettbewerb die Prüfungen auf dem Springplatz. Im Große Preis werden Springgrößen wie Isabel und Michael Heckmann, Cristin Dirks, Julia Borghorst, Kathrin Stolmeijer, Jannes Göhlfennen oder Felix Feitsma ein Wort bei der Vergabe der Schleifen mitreden. Interessant dürfte für die Samerner das Abschneiden von Nils Büthkamp im Kurs und Sophie Reef auf dem Viereck sein. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen im Internet unter www.rufv-Samern.de.