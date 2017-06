Großkontrolle: Drogenfahrer gehen Polizei ins Netz

nom Bad Bentheim. Einen blauen Peugeot mit niederländischem Kennzeichen winkt die Polizeibeamtin aus dem Verkehr. Langsam biegt der Wagen von der A30 auf den Parkplatz Waldseite-Süd ein. Dort überprüfen Polizei, Zoll, Gewerbeaufsichtsamt, niederländische Beamte sowie das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) vom Kleinwagen bis zum Schwerlasttransporter sämtliche fahrbaren Untersätze. Rund 120 Kräfte sind im Einsatz.

Video Großkontrolle: Drogenfahrer gehen Beamten ins Netz Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Hunderte Auto und LKW-Fahrer haben Zöllner und Polizisten am Mittwoch auf der A30 bei Gildehaus kontrolliert. Einige berauschte Fahrer wurden aus dem Verkehr gezogen. Nebenbei sammelte die Polizei Daten.

Kaum rollt der blaue Peugeot an Polizeispürhund „Balu“ vorbei, schlägt das Tier an und zieht den Beamten am anderen Ende der Leine hinter sich her. Ehe der Wagen abgestellt wurde, ist den Polizisten klar, hier werden sie fündig. Im Gepäck des 26-jährigen Niederländers finden sie zwei Joints und etwas Marihuana. Eine Urinprobe später wissen die Polizisten auch, der Mann ist unter Drogeneinfluss gefahren. Ihn erwartet nun eine Blutabnahme, anschließend wird er angezeigt und der Fall der Staatsanwaltschaft übergeben.

Innerhalb von drei Stunden ist es die sechste Blutprobe, die die Polizisten veranlassen. Zuvor hatte es einen Vietnamesen Mitte zwanzig erwischt. Auch er saß unter Drogeneinfluss am Steuer. Außerdem konnte er keinen Führerschein vorweisen – oder sonst einen Ausweis.

Den niederländischen Kollegen war der Mann bereits bekannt. Sie halfen ihn identifizieren. Im Beisein der beiden Landtagsabgeordneten Gerd Will (SPD) und Reinhold Hilbers (CDU) sowie der Bundestagsabgeordneten Daniela De Ridder (SPD) zeigte sich, wie reibungslos die einzelnen Behörden zusammenarbeiten. Das zu demonstrieren war mit ein Grund für die groß angelegte Kontrolle. Ansonsten hießen die Schwerpunkte laut Karl-Heinz Brüggemann, Leiter der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim: grenzüberschreitende Kriminalität und illegaler Schwertlastverkehr.

Bis 22 Uhr wollen die Einsatzkräfte an diesem Mittwoch Fahrzeuge kontrollieren. Für den Fall, dass verdächtige Fahrzeuge bereits vor dem Rastplatz Waldseite-Süd von der Autobahn abfahren wollen, haben sich Beamte im weiteren Umkreis auf die Lauer gelegt. „Wir sind bis Gronau präsent“, versicherte Brüggemann. Die behördenübergreifende Zusammenarbeit soll ein engmaschiges Netz spannen, durch das möglichst wenig Kriminelle schlüpfen.

Bildergalerie Großkontrolle auf der A 30 Bild / Bild kaufen Foto: Stephan Konjer