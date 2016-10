Grüne verzeichnen Mitgliederzuwachs vor Urwahl ihrer Kandidaten

dpa Berlin. Die Grünen verzeichnen vor der Urwahl ihrer beiden Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017 durch die Parteibasis einen Zuwachs an Mitgliedern. Deren Zahl sei von 59 097 am Jahresanfang auf 59 944 am 17. Oktober gestiegen, berichtet die „Frankfurter Rundschau“ unter Berufung auf die Partei. Wer bis zum 1. November bei den Grünen eintritt, kann mitbestimmen, wer die Partei in die Bundestagswahl führen soll. Für die zwei Posten treten die Fraktionschefs, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, Parteichef Cem Özdemir und der Kieler Umweltminister Robert Habeck an.