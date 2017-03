Grüne/Linke lehnen Schüttorfer Haushalt ab

Schüttorf. Ohne die Stimmen der Gruppe Grüne/Linke hat der Schüttorfer Stadtrat am Montagabend den Haushalt 2017 verabschiedet. „Wir sind uns einig, dass Schüttorf schon sehr gut dasteht. Das spiegelt der Haushaltsplan wider. Doch die Kunstrasenfläche findet nicht unsere Zustimmung“, begründete Claudia Middelberg. Es gehe dabei nicht um die Summe, die investiert werden solle. Die Gruppe sieht vielmehr die Festlegung auf den Sportpark als Ausgleichsfläche für das entstehende Wohngebiet an der Salzberger Straße als „strategischen Fehler“ an. Ein Naturrasenplatz neben der Oberschule etwa würde Synergieeffekte schaffen. „Auch Folgekosten und spätere Entsorgungskosten sind noch völlig unklar. Außerdem wollen wir kein Plastikgranulat in der Umwelt. Einem Haushalt, der das beinhaltet, können wir nicht zustimmen“, sagte Middelberg.

Zuvor hatte Kämmerer Gerhard Verwold, wie zuvor schon im Finanzausschuss, den städtischen Haushalt mit einem Gesamtvolumen von rund 18 Millionen Euro vorgestellt (die GN berichteten).

Verwold ging zudem auf die aktuelle Standortdiskussion für ein Bürger- und Kulturzentrum ein. „Im Hinblick auf die zahlreichen und auch sehr guten Ideen über die Ausmaße eines solchen Zentrums muss ich als für die Finanzen verantwortlicher aber schon jetzt zu bedenken geben, dass vor diesem Hintergrund unbedingt erforderlich ist, auch die Folgekosten im Auge zu behalten.“ Letztendlich müssten diese Aufwendungen von der Allgemeinheit aufgebracht werden. „Wo am Ende die Entscheidung auch hingehen mag. Lassen Sie uns den Blick für das Machbare verantwortungsvoll behalten“, sagte Verwold.

Im Rahmen der Einwohnerfragestunde hatte zuvor Arthur Lieske von der Bürgerinitiative für ein Bürger- und Kulturzentrum Stadtdirektor Manfred Windhaus mit dessen Aussage aus den GN konfrontiert, wonach ihm kein Förderprogramm für die Nordhorner Straße bekannt sei. „Haben Sie denn danach gesucht?, fragte Lieske. Er selber habe in einer kurzen Internetrecherche einige Ansätze für Förderprogramme gefunden. „Ob unsere Recherche bislang umfassend war, kann ich nicht sagen. Wenn Sie uns ein Programm nennen können, dann prüfen wir das.“ Windhaus betonte zudem, dass die Verwaltung nie gegen diesen Standort gewesen sei. „Die Bereitschaft, zu verkaufen, gab es immer.“ Allerdings hätten die Konditionen nicht gestimmt. „Jetzt müssen wir schauen, wie wir das bewerten“, sagte der Stadtdirektor.

Intensiv diskutiert wurde in der Haushaltsdebatte über verschiedene Anträge der Gruppen SPD/FDP und Grüne/Linke. So hatten SPD/FDP unter anderem gefordert, jährlich zehn Prozent aus der Gewinnabführung der Stadtwerke zur Verstärkung des Eigenkapitals bei der Wohnungsbaugeselleschaft Schüttorf zu verwenden. Im Finanzausschuss war dieser Antrag mehrheitlich abgelehnt worden (die GN berichteten). Jens Boermann (SPD) beantragte am Montag, diesen Antrag einzeln abstimmen zu lassen, ebenso wie den Antrag, einen Sperrvermerk für den Investitionsansatz von 50.000 Euro für das Programm „Jung kauft Alt“. Erst nach Fertigstellung der Richtlinien bis zum 30. Juni sollen die Mittel freigegeben werden.

Ein Haushaltsplan spiegele auch Absichtserklärungen wieder, nicht nur konkrete Projekte, verteidigte Stefan Niehaus (CDU) „Jung kauft Alt“. Lars Kirchmann (SPD) meinte: „Wenn das Programm eine Absichtserklärung ist, dann muss ich Ihnen Arbeitsverweigerung vorwerfen.“ Nach einer von der CDU/Schüttorfer Liste beantragten Unterbrechung zur Beratung stimmte die Mehrheitsgruppe gegen die beiden Anträge von SPD/FDP.

Ebenfalls einzeln abgestimmt wurde über einen Antrag der Gruppe Grüne/Linke zur Behebung der unübersichtlichen Verkehrssituation am „Schüttorfer Loch“ (die GN berichteten). Die Gruppe beantragte einen Haushaltsansatz von 5000 Euro. Die Sache solle zudem, so Claudia Middelberg, im Rahmen des Verfahrens zum Stadtentwicklungskonzept untersucht und im Planungs- und Umweltausschuss Ende September vorgestellt werden. Gegen das Handlungsziel spreche nichts, die Frist könne jedoch nicht eingehalten werden, entgegnete Manfred Windhaus. Zustimmung kam hingegen von der CDU: „Da muss etwas passieren“, meinte Silke Stamme. Windhaus entgegnete, dass es keine kleine Lösung an der Stelle geben solle und bat daher, kein Zeitlimit dafür zu setzen. „Wir wollen, dass dort endliche eine Lösung kommt“, forderte auch Thomas Hamerlik (CDU). „Benötig die Verwaltung einfach nur mehr Zeit?“ Man einigte sich schließlich darauf, bis Ende Dezember eine Lösung zu finden. Einstimmig, bei einer Enthaltung, wurde der Antrag angenommen.