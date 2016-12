Grundschule Lohne wird zur Großbaustelle

Wietmarschen. Fraktionsübergreifende Zufriedenheit mit dem von Kämmerer Martin Osseforth vorgelegten Haushaltsplan 2017 kam am Donnerstag bei der Sitzung des Gemeinderats Wietmarschen zum Ausdruck. Zur Freude aller Beteiligten konnte somit der Plan noch im laufenden Jahr beschlossen werden – ein vergleichsweise früher Zeitpunkt, da dies bei den meisten Kommunen erst zu Beginn des neuen Jahrs geschieht.

Insgesamt gut 3 Millionen Euro möchte die Gemeinde 2017 für Investitionen in die Hand nehmen. Mehr als die Hälfte dieses Betrags – 1,6 Millionen Euro – ist für die Sanierung der Grundschule Lohne vorgesehen. Weitere 345.000 Euro werden für Arbeiten an der Kreuzung Fledderstraße/Westring aufgebracht, wo eine Ampelanlage entstehen soll. Die Variante einer Unterführung an dieser Stelle ist vom Tisch.

Rund 280.000 Euro fließen in den dritten Abschnitt der Ortskerngestaltung von Alt-Wietmarschen, für Umkleideräume des SV Union Lohne sind 250.000 Euro eingeplant und der Bau von Wirtschaftswegen schlägt mit 100.000 Euro zu Buche. Weitere Gelder gibt die Gemeinde unter anderem aus für das EU-geförderte Projekt Moorwanderweg, die Anschaffung verschiedener Feuerwehrwehrgeräte sowie für die Flutlicht- und Beregnungsanlagen des SV Wietmarschen.

Um die mehrjährigen Investitionen an der Grundschule Lohne zu stemmen, sollen langfristige, zinsgünstige Kredite aufgenommen werden – ein Grund, weshalb die Verschuldung der Gemeinde erstmals seit Jahren steigt. Nachdem der Schuldenstand in den vergangenen sechs Jahren von mehr als 10 Millionen kontinuierlich auf unter 7 Millionen Euro gesunken war, wird er Ende 2017 rund 8 Millionen Euro betragen. Die fortlaufende Entschuldung soll jedoch weiter vorangetrieben werden, sagte Osseforth: „Wir wollen nur Projekte in Angriff nehmen, die wir uns auch leisten können.“

Eine große Belastung für den Ergebnishaushalt stellt die Kreisumlage in Höhe von 5,5 Millionen Euro dar, was rund ein Drittel der Aufwendungen ausmacht. In diesem Zusammenhang sprach sich der Kämmerer für eine Senkung der Umlage aus, wie es bereits im Emsland geschehen ist. In der Grafschaft liegt der Satz bei 49,9 Prozent, im Emsland bei 44 Prozent.

Ein ebenfalls großer Posten ist Abdeckung des Defizits der Kindertagesstätten in der Gemeinde, welches stetig wächst und 2017 den Haushalt mit 1,3 Millionen Euro belastet. Ab kommendem Jahr sind zusätzliche Personalkosten in Höhe von jährlich 100.000 Euro für sogenannte Zweitkräfte fällig, was die Gemeinde über ihren Haushalt selbst stemmen muss. Eine Erhöhung der Elternbeiträge ist dennoch zu erwarten: Grund dafür sind neue Tarifabschlüsse, die 2,3 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten vorsehen.

Auch auf höhere Abwassergebühren müssen sich die Bürger einstellen – dies allerdings zum ersten Mal seit 18 Jahren. Statt wie bislang 2,02 Euro sind danach 2,22 Euro pro Kubikmeter zu entrichten, was rund 8 Euro pro Person im Jahr ausmacht. Die Abwasserbeseitigung erfolgt in Wietmarschen durch einen Eigenbetrieb. Die Notwendigkeit der Gebührenanpassung ist durch die Kalkulation eines Fachbüros deutlich geworden. „Dennoch zahlt der Bürger in Wietmarschen damit eine der niedrigsten Gebühren in der Grafschaft“, sagte Osseforth. Der Betrieb will im kommenden Jahr in neue Kanalleitungen und modernere Pumpentechnik investieren.

An Einnahmen erwartet die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung vom Land in Höhe von 2 Millionen Euro. Darüber hinaus rechnet sie mit einem Anstieg der Gewerbesteuern um 400.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 4,3 Millionen Euro, was mit neuen Betriebsansiedlungen zusammenhängt. Weil stets auch mehr Wohnhäuser gebaut werden, ist zudem hinsichtlich der Grundsteuer eine Ertragssteigerung um jährlich 60.000 Euro zu erwarten.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem leichten Defizit von 63.800 Euro ab. Dies könne mit Überschüssen aus den Vorjahren ausgeglichen werden, erklärte Osseforth.

Bei den Politikern stieß der Haushaltsplan auf breite Zustimmung. Ralf Welling (CDU) merkte zwar an, dass Begriffe wie „leichtes Defizit“ und „Schuldenerhöhung“ in den vergangenen Jahren nicht gefallen seien. Dennoch könne nicht von einer Schieflage die Rede sein. „Die Sanierung der Grundschule Lohne ist notwendig. Es ist ein großes Projekt, bei dem in die Zukunft der Kinder investiert wird“, meinte er. Auch Hermann Nüsse (SPD) befand, dass trotz einer Million Euro mehr Schulden das Geld in der Bildung gut angelegt sei. „Selten habe ich einem Haushaltsplan so gerne zugestimmt“, sagte Nüsse und verwies darauf, dass mehrere Projekte auf SPD-Anträge zurückzuführen seien – unter anderem der Wegfall des Tunnels am Westring. Dem hielt Heinz Bökers (CDU) entgegen, seine Partei sei durch eine Bürgerbefragung zum selben Ergebnis gekommen.

Mit Applaus wurde schließlich der Beschluss des Haushaltsplans besiegelt. Politik und Verwaltung sprachen sich gegenseitig Dank für die konstruktive Arbeit aus. Bürgermeister Manfred Wellen (CDU) lobte insbesondere das Engagement der neuen Ratsmitglieder. Es war die erste Zusammenkunft in der aktuellen Wahlperiode nach der konstituierenden Ratssitzung im November.