Grundstein für Kita „Regenbogen“ gelegt

Emlichheim. Mit vereinten Kräften ist am Mittwoch in Emlichheim der Grundstein für die neue Kindertagesstätte „Regenbogen St. Josef“ gelegt worden. Vertreter von politischer Gemeinde, kirchlicher Gemeinde, des Planungsbüros und der Bauunternehmen mauerten gemeinsam eine Zeitkapsel ein. Darin enthalten: eine GN, ein Satz Euro-Münzen, die Baupläne des Architekturbüros WBR Wolbeck aus Lingen sowie drei Dokumente der katholischen Kirchengemeinde, die die Trägerschaft der Kita übernimmt.

„Ich hoffe nicht, dass die Zeitkapsel irgendwann wieder herausgeholt wird. Das hieße ja, dass sich etwas an dem Gebäude ändern würde. Trotzdem möchten wir gerne diese Symbolik nutzen“, sagte Emlichheims Gemeindedirektorin Daniela Kösters. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten sei „wahnsinnig klasse“. Ein großes Lob verteilte sie an Architektin Nicole Dubral und Bauleiterin Mechthild Fühner vom Büro WBR Wolbeck. „Das ist Frauenpower in Reinstform. Sogar die Möbel sind schon bestellt“, sagte Daniela Kösters.

Steigende Kinderzahlen und Eltern, die früher zurück in den Beruf wollen, haben den Bedarf an Kitaplätzen in Emlichheim steigen lassen. So hoch, dass die Samtgemeinde zusammen mit der katholischen Kirche eine neue Kindertagesstätte baut.



Von einem „ganz besonderen Tag“ für die Gemeinde Emlichheim sprach Bürgermeisterin Sigrun Mittelstädt-Ernsting. Knapp 20 Jahre nach dem Bau des „Kleinen Leuchtturms“ in reformierter Trägerschaft an der Dorfstraße entstehe nun die dritte große Kita im Ort. Die älteste Kita „Arche Noah“ wird von der lutherischen Kirchengemeinde am Westersand betrieben. Mit dem Bau des „Regenbogens“ zeige man, dass die frühkindliche Erziehung in Emlichheim eine hohe Priorität genieße. Das Vorhaben auf dem Grundstück der ehemaligen Förderschule sei angesichts wachsender Kinderzahlen in der Gemeinde unumgänglich gewesen. „An diesem Ort sind immer Kinder gefördert worden, diese Tradition wird nun fortgesetzt“, freute sich Sigrun Mittelstädt-Ernsting.

Sie erinnerte daran, dass die Gemeinde – „nach anfänglicher Skepsis in der Politik“ – bei diesem Projekt zum ersten Mal einen Architektenwettbewerb ausgerufen hatte. Daran beteiligten sich zwölf Büros (die GN berichteten). „Ehrgeiziges Ziel“ sei es nun, den Vorschlag von WBR Wolbeck bis Sommer 2017 umzusetzen. Dann soll die Kita ihren Betrieb aufnehmen. Der Entwurf sieht vor, an das große Hauptgebäude vier kleine Häuser anzuschließen, in denen zwei Regelgruppen und zwei Krippengruppen Platz finden. Die Kita soll insgesamt 80 Mädchen und Jungen aufnehmen können und außerdem noch Platz für eine mögliche Erweiterung bieten.

Für Pastor Hubert Bischof von der katholischen Kirchengemeinde St. Josef ist es „eine sehr große Freude“, dass die Kita nun gebaut wird und seine Gemeinde die Trägerschaft übernimmt. Darin spiegele sich auch die konfessionelle Vielfalt von Emlichheim wider. Der Regenbogen, nach dem die neue Kita benannt werden soll, sei ein biblisches Zeichen „der Hoffnung, der Gottesgegenwart und der Versöhnung“. Die Kirchengemeinde übernehme gerne die Verantwortung für das neue Haus.