„Grusel-Clowns“ lauern Jugendlichen auf

dpa Hockenheim. Maskierte Unbekannte in Clownskostümen haben in Baden-Württemberg einem Kind und einem Jugendlichen aufgelauert. In Hockenheim stellten sich zwei sogenannte Grusel-Clowns in der Morgendämmerung einem 16-Jährigen in den Weg, wie die Polizei mitteilte. In Leimen bauten sich gleich drei maskierte Unbekannte vor einem Zehnjährigen auf und verfolgten ihn ein Stück. Beide Jungen flüchteten und alarmierten die Polizei. Seit einigen Tagen registrieren die Behörden bundesweit vermehrt Attacken solcher „Clowns“ - manche sind bewaffnet.