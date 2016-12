Güterzug aus Gotthard-Basistunnel abgeschleppt

dpa Bern. Ein Güterzug ist am Nachmittag im neuen, heute in Betrieb genommenen Gotthard-Basistunnel steckengeblieben. Der Güterzug wurde abgeschleppt und nach rund zwei Stunden normalisierte sich der Verkehr wieder. Grund für die Panne war eine Störung an der Lok des Güterzugs, wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet. Ein Personenzug, der unmittelbar auf den Güterzug folgte, konnte diesen zwar überholen, verspätete sich aber um zwölf Minuten. Ein anderer Personenzug musste auf die Bergstrecke ausweichen und verspätete sich so etwa 40 Minuten.