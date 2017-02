Gute Leistung im Test gegen Spelle

Spelle. Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim haben ihr Testspiel am Mittwochabend beim emsländischen Oberligisten SC Spelle-Venhaus mit 2:3 (0:2) verloren und dabei eine gute Leistung gezeigt. „Das war ein sehr guter Test für uns“, sagte Teambetreuer Christian Harink.

Die Bad Bentheimer benötigten zwar kurz, um sich an das hohe Spieltempo der eine Liga höher spielenden Gastgeber zu gewöhnen, dann aber waren die Landesliga-Fußballer aus der Obergrafschaft drin im Spiel. Die ersten beiden Treffer erzielten dennoch die Emsländer: Christoph Röttger (26.) und Florian Hoff (34.) vollendeten jeweils nach Eckbällen für ihr Team.

Die Bad Bentheimer, die Florian Roggmann in der 12. Minute mit einer Bänderverletzung verloren, hätten ebenfalls schon vor der Pause treffen können: Sebastian Schmagt (22.), Jörg Husmann (23.) und Simon Hennig (30.) brachten den Ball jedoch noch nicht im Tor unter. Dies gelang dem ehemaligen Speller Schmagt in der 74. Minute, als er per Handelfmeter auf 1:2 verkürzte. Wenig später glich Metin Erdem, der in der 60. Minute bereits eine gute Chance gehabt hatte, zum 2:2 aus (76.).

In der Endphase wollten beide Teams einen dritten Treffer erzielen. Weil dies den Gastgebern, die insgesamt mehr Spielanteile hatten, in der 89. Minute durch Sascha Wald gelang, verloren die Bad Bentheimer unglücklich.

Tore: 1:0 C. Röttger (26.), 2:0 Hoff (34.), 2:1 Schmagt (74., Handelfmeter), 2:2 Erdem (76.), 3:2 Wald (89.).