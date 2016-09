Gute Stimmung auf Bad Bentheimer Weinfest

Bad Bentheim. Die örtliche Interessengemeinschaft BBI lag mit dieser Veranstaltungsidee „Weinfest“ goldrichtig. Unter anderem ausschlaggebend für den Erfolg ist sicherlich der Austragungsort am Herrenberg auf der Südseite der Bentheimer Burg, wo früher die Grafen und Fürsten in der Tat ihren Weinberg hielten. Seit der Anpflanzung von 112 Rebstöcken im Mai 2014 gibt es in Bad Bentheim wieder einen Weinberg (die GN berichteten). Erstmals hatten Besucher am Sonnabendnachmittag die Möglichkeit, auf eine Entdeckungstour zu gehen und der Initiative „Bentheimer Weinberg“ bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.

Buntes Musikprogramm

Drei Tage herrschte im „Weindorf“ Winzerfeststimmung, auch das musikalische Staraufgebot überzeugte. Die BBI in Verbindung mit Claudia Platte vom Stadtmarketing stellte ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine, das selbst bei Winzerfesten an Rhein und Mosel seinesgleichen sucht. Am Freitagabend ab 19 Uhr spielten die „Bitones“ und entführten das Publikum in eine Reise durch die Zeit von Oldies und Evergreens. Am Sonnabend herrschte bereits ab 14 Uhr gute Stimmung, als die Band „Bek vol Zand“ mit Blues, Swing und Country auftrat. Ab 19 Uhr begeisterten „Good Taste“ mit bekannten Oldies und Schlagern und mit dem Besten, was Jazz und die modernen Hits zu bieten haben.

Bildergalerie Weinfest Bad Bentheim 2016 Bild / Bild kaufen Weinfest in Bad Bentheim Foto: Hermann Dobbe

Am Sonntagmittag ab 12 Uhr zog der in der Region bekannte Sänger und Songwriter Tim Edler die Zuhörer mit seiner ausdrucksstarken Stimme in seinen Bann. Ab 15 Uhr hatte die Musikakademie mit Bodo Wolf (Gitarre/Klavier) und Kris Lucas (Cajon), die mit verschiedenen Sängerinnen auftraten, ihren großen Auftritt. Gemeinsam mit Sina Groothues und den Schwestern Sara und Hanna Adus spielten sie aktuelle Coverstücke aus der Popmusik. In diesem Jahr nahmen nach Aussage der BBI-Vorsitzenden Sonja Hemme auch ortsansässige Gastronomen und Händler teil. Fehlen durften auch der ofenwarme Zwiebel- und Flammkuchen, Käsespezialitäten sowie andere herzhafte Leckereien aus der „Straußwirtschaft“ nicht.

Zu Besuch kommen auch immer wieder viele der ehemaligen Weinköniginnen und bedauern, dass es keine Proklamation einer Weinkönigin mehr gibt.

„Kegelclub-Weinkönigin“

Ein besonderer Höhepunkt am Freitagabend: Kolleginnen und Kollegen aus Georgsmarienhütte, die seit 25 Jahren dem Kegelclub „Die Fiesen“ angehören, steuerten in diesem Jahr das Weinfest an. Da es seit drei Jahren dort keine offizielle Weinkönigin mehr gibt, hatte sich die Gruppe etwas einfallen lassen und kürte unter großem Applaus Claudia Beckmann aus Georgsmarienhütte zu ihrer neuen „Kegelclub-Weinkönigin“.

Die Musik und auch die BBI-Vorsitzende Sonja Hemme spielten mit, indem nach einem Tusch Hemme der „Weinkönigin“ eine original Bad Bentheimer Weinköniginnenschärpe für den Abend auslieh. Der Club war der Meinung, zu einem solch tollen Weinfest gehört einfach eine Weinkönigin und brachte aus diesem Grund bereits alle Utensilien mit.

Winzer wünschen sich wieder „echte“ Weinkönigin

Die teilnehmenden Winzer bedankten sie sich bei den Organisatoren für den reibungslosen Ablauf des Weinfestes. Die tolle Atmosphäre und der große Besucheransturm seien, so Winzer Albert Kohl aus Mülheim an der Mosel, ein Garant dafür, dass alle jedes Jahr sehr gerne in Bad Bentheim vertreten sind. Nur eine Bitte richteten sie an die Verantwortlichen: Zu so einem Weinfest, wie es in der Stadt Bad Bentheim abgehalten wird, gehört einfach eine Weinkönigin.

Eine positive Bilanz zogen Sonja Hemme und Claudia Platte. Sie freuten sich über den stimmungsvollen Verlauf und über das tolle Wetter.