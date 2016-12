Hagelshoek: Kerkhoff-Neesen wird abgerissen

Hagelshoek. Die Zeiten der ausschweifenden Partys sind schon lange vorbei, dass übrige Kneipeninventar ist in den vergangenen Wochen ausgeräumt worden. Seit gestern reißt der große Bagger die Wände der Gaststätte Kerkhoff-Neesen in Hagelshoek an der Bentheimer Straße nieder. Binnen weniger Minuten landen die Steine auf dem Boden. Mit jeder Schaufel weicht ein Stück Obergrafschafter Geschichte: „In dieser Gaststätte sind auch viele Hochzeiten gefeiert worden“, erinnert sich Bürgermeister Dr. Volker Pannen vor Ort. Auch die jetzige Bundeskanzlerin Angela Merkel war in den 1990er Jahren, damals noch als Umweltministerin, einmal für einen Vortrag zu Gast in Hagelshoek.

Mit dem Kauf des 5879 Quadratmeter großen Grundstücks durch die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft der Stadt Bad Bentheim und des Landkreises (GEG) sollte eine unerwünschte Nutzung vermieden werden, schließlich ist das Grundstück in einem Mischgebiet ausgeschrieben. Ohne den Kauf im vergangenen Juni hätte sich dort auch ein Gewerbe ansiedeln können.

Video Abriss der Gaststätte Kerkhoff Neesen Die Gasthof Kerkhoff Neesen in Gildehaus ist Geschichte. Das Gebäude wurde abgerissen. Bürgermeister Volker Pannen erklärt im GN-Video warum.

Durch den Abriss der Gaststätte Kerkhoff-Neesen soll nun Platz geschaffen werden für ein neues Projekt: Wohnen mit Pferden (die GN berichteten). Auf dem Grundstück könnten die Bewohner ihr Reit-Hobby und ihren Alltag miteinander verbinden und sogar einen Stall im eigenen Garten bauen. Dieses Konzept für Pferdefreunde biete sich vor allem aufgrund der Nähe zum Turnierplatz des Reit-und Fahrvereins Gildehaus an. Synergien wie beispielsweise der Besuch beim Hufschmied oder des Tierarztes könnten sich hier entwickeln.

Dafür sollen im Februar 2017 die letzten Spuren der alten Gaststätte verschwunden sein. „Die Bauarbeiter reißen bis kurz vor Weihnachten ab, im Januar werden sie dann damit weitermachen“, erklärte Jens Wolters, Geschäftsführer der GEG. Geplant sind fünf bis sechs Grundstücke. Die Ausschreibungen sollen ab Sommer beginnen. Interessenten können sich schon jetzt bei Andreas Bökenfeld, unter Telefon 05922 7340 melden.

