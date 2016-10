Haiti verschiebt Präsidentenwahl wegen Hurrikan „Matthew“

dpa Port-au-Prince. Die politische Krise in Haiti findet kein Ende: Die ursprünglich für Sonntag geplante Präsidentenwahl wird wegen der Folgen von Hurrikan „Matthew“ verschoben. Der neue Wahltermin werde in der kommenden Woche bekanntgeben, teilte das Wahlamt mit. Der Wirbelsturm der Kategorie 4 war am Dienstag auf Haiti getroffen und hatte erhebliche Schäden verursacht. Häuser wurden zerstört, Bäume knickten um, Straßen wurden überflutet. Der Südwesten des Karibikstaats ist noch immer von der Außenwelt abgeschnitten.