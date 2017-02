Halbbruder von Nordkoreas Kim Jong Un gestorben

Ist der Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un Opfer eines Mordanschlags geworden? Kim Jong Nam hatte die dynastische Machtübergabe in seinem Heimatland einst kritisiert. Er soll in Malaysia gestorben sein. Doch es bleiben Unklarheiten.

dpa Kuala Lumpur/Seoul. Der ältere Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist nach Polizeiangaben in Malaysia unter ungeklärten Umständen gestorben. Kim Jong Nam (45) sei auf dem Weg vom Internationalen Flughafen in Kuala Lumpur zu einem Krankenhaus ums Leben gekommen.

Das teilte die Polizei malaysischen Medien mit. Kim habe nach Macau reisen wollen. Nach Berichten südkoreanischer Medien gibt es Hinweise, dass Kim Opfer eines Mordanschlags geworden ist. Das südkoreanische Präsidialamt könne die Berichte über den Tod Kims nicht bestätigen, sagte ein Sprecher.

Der britische Sender BBC berichtet, die malaysische Polizei habe den Namen des Toten in einer Mitteilung mit „Kim Chol“ angegeben, der am 10. Juni 1970 geboren wurde. Kim Jong Nam wurde aber 1971 geboren. Kim Chol war laut der „Financial Times“ ein Deckname Kim Jong Nams.

Der südkoreanische Kabelsender TV Chosun berichtete, Kim sei von zwei bisher nicht identifizierten Frauen am Flughafen mit „Giftnadeln“ attackiert worden. Die Angreiferinnen seien auf der Flucht. Die malaysische Polizei habe den Verdacht, Nordkorea könne hinter dem Anschlag stecken. In Regierungskreisen in Seoul wurde laut der Nachrichtenagentur Yonhap spekuliert, dass Agenten des nordkoreanischen Geheimdienstes den Anschlag verübt haben könnten.

Den Berichten zufolge hielt sich Kim überwiegend in China und südostasiatischen Ländern auf, seitdem sein Halbbruder Kim Jong Un Ende 2011 an die Macht gekommen war. Im Oktober 2010 hatte Kim Jong Nam - der älteste von drei Söhnen des früheren Diktators Kim Jong Il - in einem Interview des japanischen Senders Asahi TV gesagt, dass er gegen „die Nachfolge in dritter Generation“ sei.

Allerdings bot er zugleich seinem Halbbruder Hilfe an, wenn er diese brauche. Das Interview wurde laut Asahi in Peking aufgezeichnet, einen Tag bevor Kim Jong Il mit dem damals schon als Nachfolger gehandelten Kim Jong Un eine große Militärparade in Pjöngjang abgehalten hatte. Kim Jong Il starb im Dezember 2011.

Kim Jong Nam hatte damals angedeutet, er selbst habe keine Ambitionen auf die Führungsrolle. Beobachter hatten deshalb einen Machtkampf unter den Brüdern ausgeschlossen. Trotzdem gab es immer wieder Gerüchte, dass der jüngere Kim seinen Halbbruder loswerden wolle. Kim Jong Nam war nach Berichten südkoreanischer Medien nach der Hinrichtung von Jang Song Thaek, einem Onkel der beiden, Ende 2013 von der Bildfläche verschwunden. Jang wurde unter anderem Hochverrat vorgeworfen.