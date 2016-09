Hallenbad Emlichheim ab Montag geschlossen

Das Hallenbad in Emlichheim bleibt ab Montag, 19. September, bis einschließlich Freitag, 7. Oktober, wegen Umbau- und Modernisierungsarbeiten geschlossen.

Emlichheim. Die Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft (BNN) wollen den Eingangs- und Kassenbereich im Hallenbad Emlichheim modernisieren und verlegen dort, wie im gesamten Flur, neue Bodenfliesen. In der Badehalle werden die Fensterfronten mit neuen Panoramafenstern ausgestattet. Bis in die erste Oktoberwoche hinein arbeiten die Unternehmen an der Modernisierung.

Geöffnet hat das Hallenbad wieder ab Sonnabend, 8. Oktober, zu den gewohnten Zeiten. Mehr Infos gibt es hier.