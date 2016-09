Halloween Familienfest mit Gruselfaktor

So richtig ist Halloween – in Nordamerika hat der Tag eine richtige Tradition – noch nicht in der Grafschaft Bentheim angekommen. Louisa Kersten hat eine Weile in Kanada gelebt und erzählt, wie dort gefeiert wird.

Jedes Jahr am 31. Oktober – zu Halloween – ziehen Kinder von Haus zu Haus und rufen „Süßes oder Saures“, was so viel heißt wie „Gib uns Süßes, sonst gibt’s Saures!“. Ich persönlich kenne eher die kanadische Version „trick or treat“, da ich in Kanada geboren und aufgewachsen bin. Ende des 19. Jahrhunderts brachten irische Einwanderer ihr Brauchtum mit nach Nordamerika und mit der Zeit entwickelte sich das mittlerweile weltweit bekannte Halloween. Kanada kann auf eine lange Tradition in Sachen Halloween zurückblicken – weshalb es kein Wunder ist, dass es dort ähnlich wie ein großes Volksfest gefeiert wird.

Bei uns war das immer so, dass wir uns erst bei Freunden getroffen und dann zusammen ein großes Festmahl – bestehend aus Kürbiskernsuppe und anderen Leckereien, die für die Jahreszeit typisch waren – gekocht haben. Danach wurden die Fratzen in die Kürbisse geschnitzt, die auch sehr typisch für Halloween sind und auch hier immer öfter zu sehen sind. Dann wurden die Kinder in ihre Kostüme gesteckt und dick eingepackt mit Winterjacken, da es zu dieser Zeit schon immer sehr kalt war. Am beliebtesten war das Prinzessinnen-Kostüm, aber auch Hexen, Kürbisse, Gespenster und Disney-Figuren waren abends auf den Straßen zu sehen. Es waren eher Verkleidungen wie in Deutschland beim Karneval.

Sobald es dunkel wurde, gingen wir mit Freunden (und Eltern im Schlepptau) los und spazierten durch die Straßen. Unterwegs trafen wir noch andere Freunde und klingelten bei Häusern, wo ein beleuchteter Kürbis im Garten oder auf der Fensterbank zu sehen war. War kein solcher Kürbis zu sehen, wussten wir, dass die Familie entweder nicht gestört werden wollte, oder selbst unterwegs war. Das Umherlaufen machte mir immer besonders viel Spaß, weil die Häuser immer ganz aufwendig und gruselig dekoriert waren. Manche hatten Grabsteine, Särge und Hexen im Vorgarten aufgebaut – das war den meisten Kindern auch schon zu „spooky“, sodass sie sich nicht mehr getraut haben, dort zu klingeln.

Überall in Kanada sah man die traditionellen Farben schwarz und orange und den typischen Kürbis, in den verschiedensten gruseligsten Variationen. Vorbei war der ganze Spuk dann, wenn allen zu kalt geworden war, denn dann ging es nach Hause, wo ein warmer Kakao wartete.

In Deutschland bin ich zu Halloween dann nicht mehr so oft losgezogen, da das hier nicht so eine große Tradition ist wie in Kanada. Zwar kam der Brauch Ende des 20. Jahrhunderts auch nach Deutschland, konnte sich aber im Vergleich zu Kanada nie so wirklich durchsetzen. Das liegt vielleicht auch daran, dass Kanada auf eine lange Vergangenheit mit Halloween zurückblicken kann, was in Deutschland nicht so ist. Zu verdanken haben wir diesen „Hype“ eher den medialen Kampagnen und Werbungen, die zur Halloween-Zeit viele Süßigkeiten, Kostüme und Spielzeug vermarkten und verkaufen.

Es war immer wieder schön Halloween in Kanada zu erleben und ich finde es schade, dass sich dieses Fest hier nicht so stark etablieren konnte. Dafür gibt es hier andere Traditionen und Feiertage, wie Sankt Martin und Nikolaus. Trotzdem ist Halloween für viele Kinder in Deutschland und auch in der Grafschaft Bentheim ein Grund zum Verkleiden und Süßigkeiten sammeln. In Nordhorn und Umgebung gibt es dieses Jahr wieder viele Möglichkeiten Halloween zu feiern, auf privaten Hauspartys oder in Diskotheken. Dies sind dann meistens Motto-Partys, bei denen man sich auch verkleiden kann. Diese Gruselpartys werden von Jahr zu Jahr immer populärer und ziehen immer mehr Besucher an. Vielleicht besuche ich dieses Jahr ja auch eine!