Hamburger stimmen sich friedlich auf lange Silvesternacht ein

dpa Hamburg. Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen haben sich Tausende Hamburger am Silvesterabend an beliebten Punkten der Stadt friedlich auf den Jahreswechsel eingestimmt. Es gebe an der Reeperbahn, den Landungsbrücken und am Jungfernstieg keine besonderen Vorkommnisse, teilte ein Polizeisprecher mit. Als Teil eines neues Sicherheitskonzeptes hatte die Hamburger Polizei in diesem Jahr besondere Maßnahmen, wie Absperrgitter und Videoüberwachung angekündigt. So solle eine Wiederholung der massenhaften Übergriffe auf Frauen aus der letzten Silvesternacht verhindert werden.