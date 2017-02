Handgemachtes von Herrenhemd bis Honigcreme

Beim zweiten „Handgemacht“-Markt in der „Alten Weberei“ präsentierten am Wochenende fast 40 Händler aus dem Bundesgebiet handgefertigte Produkte von Schmuck, Kleidung und Getöpfertem bis zu kulinarischen Leckerbissen.

Nordhorn.. Außergewöhnliche Lesezeichen etwa brachte Xira Bartz an den Mann. Die kleinen Objekte sind magnetisch und werden um die Buchseite geklappt, wodurch sie nicht herausfallen können. Versehen sind die Lesezeichen mit Aquarellmotiven ihrer Mutter Marion J. Bartz, die ihr Werk seit rund zehn Jahren unter dem Label „MaJoBa“ vertreibt.

Einige Stände weiter machte Arpad Takacs klangvoll auf seine Produkte aufmerksam: Der Kunsthandwerker aus Budapest verkauft kleine Flöten aus Ton. Gespielt werden die Mini-Instrumente wie eine normale Blockflöte, erhältlich sind sie in verschiedenen Tonarten und -höhen und umfassen eine komplette Oktave. Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Arpad Takacs darauf spezialisiert, „Töne aus Ton“ erklingen zu lassen.

Aus Glas hingegen sind die Erzeugnisse der Kunstglasbläserei Kruse aus Oldenburg, die ebenso wie Takacs zum ersten Mal in Nordhorn vertreten war. Zwischen verschiedenen Arbeiten wie Orchideenständern und Ausgießern für Flaschen genossen besonders die Schreibfedern große Beachtung. „Die Federn besitzen eine Glasspitze, die sich mit Tinte füllt“, erklärte Ingrid Kruse. Der Tankinhalt reiche, um eine Postkarte zu schreiben. In Zeiten, da viel per Chat kommuniziert wird, gebe es inzwischen eine Rückbesinnung auf das schöne Schreiben. Zum Sortiment gehören auch verschiedene Tinten, etwa eine Rosentinte, die rot ist und entsprechend duftet.

Bildergalerie "Kunst Handwerk & Kurioses" in Nordhorn

Zum zweiten Mal zu Gast in Nordhorn war Joachim Wolf, der selbst gefertigte Lampen aus Schwemmholz verkauft. Der Erfolg blieb für ihn allerdings hinter den Erwartungen zurück. „Viele Menschen zeigen sich interessiert und sagen dann ,Ich komme gleich wieder‘“, berichtete er. Doch bei 99 Prozent der Leute sei dies nur eine Ausrede. Ergiebiger kämen für ihn Märkte unter freiem Himmel an der Küste daher, etwa in Travemünde.

Auch verschiedene Gaumenfreuden gehörten zum Angebot der Händler. Hedwig Dziallach etwa offerierte Honigprodukte aller Art, darunter Manuka-Honig aus Neuseeland, der als natürliches Antibiotikum gilt. Aber auch nicht-essbare Artikel wie Duschgel oder Hautcreme auf Honigbasis konnten die Marktbesucher bei ihr erwerben. Zudem versorgte sie ihre Kunden mit allerlei Informationen rund um das Thema – zum Beispiel, dass Honig als Geschmacksverstärker nicht nur das Obst mehr „obstig“ schmecken lässt, sondern auch in Kaffee seine Wirkung entfaltet.

Veranstalter Arno von der Dunk zeigte sich mit Verlauf und Sortiment der „Handgemacht“-Messe zufrieden: „Die Kunden schätzen individuell gefertigte Produkte, die keine Massenware sind.“ Vonseiten der Organisatoren wird sogar darüber nachgedacht, einen zweiten Markt – eventuell im November – auf die Beine zu stellen. In jedem Fall sei man aber im kommenden Jahr wieder in Nordhorn vertreten.