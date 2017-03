Handwerk bietet sehr viele Möglichkeiten

gn Nordhorn. Von Harald Schlieck, stellv. Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim: „Anhand der aktuellen Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt können wir feststellen, dass sich ein großer Teil der Schulabgänger bereits für eine Berufsausbildung in einem der vielen Betriebe in der Grafschaft Bentheim entschieden hat. Sie können sich glücklich schätzen, einen ersten wichtigen Schritt auf dem Weg in die Berufswelt gegangen zu sein. All jenen Schülerinnen und Schülern, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, möchten wir Mut machen, nicht aufzugeben. Wir sagen das vor dem Hintergrund zahlreicher unbesetzter Ausbildungsplätze im Handwerk.

Nicht alle sind sich schon ganz sicher – ansonsten hat man die Qual der Wahl. Über 100 handwerkliche Ausbildungsberufe warten auf Bewerber und Bewerberinnen – von A wie Augenoptiker/in bis Z wie Zweiradmechaniker/in. Jeder für sich eine tolle Herausforderung. Ein Blick in unsere Lehrstellenbörse www.hwk-osnabrueck.de/ausbildung/wege_ins_handwerk/lehrstellenboerse.html_ verdeutlicht das gute Angebot.

Handwerkskammer gibt Tipps

Jeder möchte einen Beruf erlernen, der ihm Freude macht. Das Handwerk in der Region Grafschaft-Bentheim bietet sehr viele Möglichkeiten für Ausbildung und Karriere – besonders wenn man auf Teamarbeit und Kreativität Wert legt. Zudem waren die Berufschancen im Handwerk noch nie so gut wie heute. Die Vielseitigkeit der einzelnen Handwerksberufe stellt eine abwechslungsreiche Tätigkeit in Aussicht, die neben den guten Aufstiegsmöglichkeiten auch noch gute Verdienstmöglichkeiten eröffnet. Mit der Meisterprüfung steht dann sogar der Weg zur Selbstständigkeit und dem eigenen Betrieb offen. Ja – und wer dann noch studieren möchte, kann dieses sogar ohne Abitur.

Wer aber überhaupt noch nicht schlüssig ist, was er machen will und sich erst einmal gründlich über die breite Palette der Möglichkeiten informieren möchte, findet unter www.handwerksberufe.de viel Wissenswertes und gute Tipps. Konkreter wird es dann schon beim Berufechecker www.handwerk.de/berufe-checker/. Hier kann man neben dem Abrufen von vielen Informationen an einem kostenlosen Test teilnehmen, der den Nutzer auf der Grundlage von Selbsteinschätzungen zu konkreten dualen Ausbildungsberufen führt.

Wer dann immer noch nicht weiß, welche Berufsausbildung der richtige Weg ist und eine gute professionelle persönliche Beratung braucht, findet in der Handwerkskammer immer eine gute Adresse. Die Ausbildungsberater der Handwerkskammer in Osnabrück, Rainer Brinkrolf (Telefonnummer 0541 6929520), Karen Justa (0541 6929663) und Werner Mönkediek (0541 6929521) geben konkrete und praxisgerechte Tipps zur Berufswahl und zum Bewerbungsverfahren. Fragen zum Besuch der Berufsschule, dem dualen Partner sowie dem besonderen Qualifizierungsangebot im Handwerk, der überbetrieblichen Ausbildung, werden sachkundig beantwortet. Dabei stützen sie sich auf ihre Erfahrungen aus den Ausbildungsbereichen Bau, Holz, Metall/Elektro, Bekleidung, Nahrung, Gesundheit, Glas und Papier. Bei so vielen Branchen dürfte für alle Neigungen und Fähigkeiten der passende Beruf dabei sein.“

- Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

Kreishandwerkerschaft

Dossier zum Thema Start in den Beruf