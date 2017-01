Hartger gewinnt in Almelo trotz mehrerer Patzer

Almelo. Mit einem Sieg, der jedoch hart erkämpft werden musste, zündete Gerold Hartger beim Cross in Almelo über die 10-km-Strecke zum Jahresabschluss einen Silvesterknaller. Auf der anspruchsvollen Strecke, die über tiefe Ackerböden und hügelige Waldstecken führte, bestimmte der LCN-Läufer nach dem Start gemeinsam mit dem Niederländer Hilco Huisjes das Tempo des 100-köpfiges Feldes.

Bereits nach einem Kilometer hatte der Niedergrafschafter einen kleinen Vorsprung vor dem Mitfavoriten herausgelaufen, als er auf dem verwinkelten und schlecht abgesteckten Parcours falsch abbog. Als ihn die Ordner zurückriefen, hatte er fast 100 Meter und acht Plätze eingebüßt. Dann passierte ihm ein zweites Missgeschick. Als er mit einem Zwischenspurt wieder zur Spitzengruppe aufschließen wollte, stürzte er auf dem nassen Waldboden und büßte dadurch weitere Zeit ein. So musste er sich von Rang neun nach vorn kämpfen.

In der dritten von vier Runden gelang es Hartger, sich erneut von Huisjes zu lösen. Er bog jedoch erneut falsch ab und musste wieder an den Führenden heran laufen. „So etwas ist mir in meiner Laufbahn noch nicht passiert“, kommentierte Gerold Hartger sein dreimaliges Missgeschick.

Deshalb entschied er sich, mit dem Niederländer zu laufen und erst auf dem letzten Teilstück die Entscheidung zu suchen. Mit Erfolg: In 37:12 Minuten distanzierte er seinen Gegner um 16 Sekunden. Teamkamerad Gerold Nyhoff entschied die Klasse M 50 mit mehr als drei Minuten Vorsprung in 40:35 Minuten für sich. In der Klasse M 40 wurde Ingo Beckemper Vierter in 42:11 Minuten.

Weitere Ergebnisse

10 km – M 40: 13. Jan Brink 47:03; 15. Heiko Brink 47:21. M 50: 8. Eric van der Knaap (alle Cosmos Getelo) 48:09.

5 km – Männer: 10. Marvin Beckemper (LCN) 19:48.