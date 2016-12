Haselünne: 17-Jähriger Drogen ins Getränk gemischt

gn Haselünne. In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter einer jungen Frau in Haselünne unbemerkt Kokain und Amphetamin in ihr Getränk geschüttet. „Die 17-jährige Jugendliche war mit drei Freundinnen auf einer Party im ,Berentzen Hof’ zu Gast“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwischen 23.15 und 0.15 Uhr dürfte es dann zu dem Vorfall gekommen sein. Dem Mädchen wurde plötzlich schlecht. Sie stürzte und verletzte sich laut Polizeibericht dabei leicht im Gesicht. Im Krankenhaus Löningen wurde schließlich festgestellt, dass sie Drogen im Blut hatte.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05961 955820 auf der Dienststelle in Haselünne zu melden.