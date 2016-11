Hauptstraße 1 bleibt zum Weihnachtsmarkt dunkel

Nordhorns Weihnachtsmarkt verliert seinen wohl schönsten Lichterschmuck am Eingang der Bentheimer Torbrücke: Das Gebäudeensemble am Vechtearm zwischen Hauptstraße 1 und Kotthook wird nicht mehr beleuchtet.

Nordhorn. Seit 2010 bildeten im Süden der Hauptstraße die mit Lichtbändern und Tannengrün geschmückten Giebel und Fassaden der drei Häuser am Vechtearm sowie die Lichterketten und der Halbmond in den Uferbäumen ein überaus stimmungsvolles Entree zum Weihnachtsmarkt auf der Vechteinsel. Der vorweihnachtliche Lichterglanz, den Eigentümer Hans-Ewald Hungeling an den Gebäude hatte installieren lassen, gehörte seitdem zu den beliebtesten Fotomotiven in den Abendstunden. Für viele Besucher hatten damit die Fußgängerzone und der Weihnachtsmarkt stark an optischer Qualität und Atmosphäre gewonnen. Und der viel beachtete Lichterschmuck des Nordhorner Juweliers war auch Vorbild für die neue LED-Beleuchtung, mit der Nordhorns VVV-Stadt- und Citymarketing ein Jahr später den Weihnachtsmarkt im ganz neuen Licht erstrahlen ließ.

Doch wenn der Weihnachtsmarkt 2016 am Mittwoch kommender Woche eröffnet, dann wird das Gebäudeensemble zwischen Hauptstraße und Kotthook erstmals seit Jahren wieder dunkel bleiben. Während die Lichterketten über die Straßen der Fußgängerzone bereits gespannt und nahezu alle Kabel verlegt sind, hat sich an Hungelings Vechtearm-Immobilien bislang noch nichts getan – und es wird sich auch nichts mehr tun. „Ich habe nicht vor, die Weihnachtsbeleuchtung zu installieren“, brachte Hungeling auf Anfrage der GN Licht ins Dunkel der Hausfassaden während der Vorweihnachtszeit. Dabei seien es nicht die alljährlichen Installations- und Wartungskosten – laut Hungeling rund 12.000 Euro –, die ihn zu dieser Entscheidung bewogen haben. Zur Begründung sagte der Geschäftsmann, der bis zur VVV-Mitgliederversammlung Ende Juni noch als Beirats-Sprecher Innenstadt und zweiter VVV-Vorsitzender aktiv war: „Ich ziehe mich von meinen vielfältigen Aktivitäten in der Nordhorner Innenstadt zurück.“

So hat sich der Kaufmann von der Bentheimer Straße, der noch dem „Holschenmarkt“ im April mit seinem gesponserten Auftritt des dreifachen ESC-Gewinners Johnny Logan die Glanzlichter aufgesetzt hatte, auch aus der Weihnachtstaler-Aktion zurückgezogen. Dafür kündigt Hungeling eine eigene Aktion zur Weihnachtszeit an, bei der es als ersten Preis ein Auto zu gewinnen gibt. Gänzlich ohne Hungeling wird es aber auch auf dem Weihnachtsmarkt 2016 in der Hauptstraße nicht zugehen: Das von ihm im März erworbene Gebäude Hauptstraße 31 (ehemals Juweliergeschäft Hölscher) soll für die Zeit des Weihnachtsmarktes als Sekt- und Champagner-Bar vermietet werden.

Regionale Weihnachtsmärkte in der Region hier im GN-Veranstaltungskalender.

Dass der Geschäftsmann an der Hauptstraße 1 den Lichtschalter künftig nicht mehr anmachen will, wird vom VVV-Geschäftsführer Matthias Bönemann als Verlust bewertet. Gegenüber den GN sagte Bönemann: „Ich würde es bedauern, wenn diese wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr zum Einsatz kommt.“ Denn der Geschäftsführer hält es für „äußerst wichtig, dass die Geschäfte in der Innenstadt eng zusammen arbeiten, um Nordhorn im Wettbewerb mit den anderen Städten attraktiv zu halten“.

Das tut auf der Vechteinsel derweil eine Reihe anderer Geschäftsleute, die ihre Gebäude zum Weihnachtsmarkt schmücken. Nachdem der Großteil der VVV-Beleuchtung bereits verlegt ist, werden bis zur Eröffnung am 23. November noch 40 Weihnachtsbuden aufgebaut und 286 Bäume aufgestellt.

Artikel zum Thema Hier gibt es Weihnachtsmärkte in der Grafschaft