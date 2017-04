Hauptzollamt: Mit Spürhund gegen Geldwäscher

Osnabrück. Das kündigte der kommissarische Leiter des Hauptzollamts, Thomas Möller, am Rande einer Konferenz zur Jahresbilanz 2016 an. „Bald wird einer unserer Drogenspürhunde in den Ruhestand gehen. Zum Anforderungsprofil für den neuen Hund gehört, dass er Bargeld aufspüren kann. Wir stellen zunehmend Bargeld in nicht unerheblicher Höhe sicher.“ Zudem trage ein Bargeldspürhund der Entwicklung Rechnung, dass der Zoll ab Juli für die bisher beim Bundeskriminalamt angesiedelte Aufgabe der Geldwäschebekämpfung zuständig ist. Die Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche stiegen nicht nur bundesweit, sondern auch im Gebiet des Hauptzollamts Osnabrück, das für Stadt und Landkreis Osnabrück, den Landkreis Emsland sowie die Landkreise Diepholz, Nienburg, Cloppenburg, Vechta und die Grafschaft Bentheim zuständig ist.

Zwar sei die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, die sogenannte Financial Intelligence Unit, in Köln angesiedelt, aber auch das Hauptzollamt sei mit den Beamten vor Ort aufgefordert, diese zu unterstützen. Die FIU soll Spielhallen, Kunstgalerien und Autohäuser für das zunehmende Problem der Geldwäsche sensibilisieren. Nach einer Studie, die das Bundesfinanzministerium in Auftrag gegeben hatte, werden in Deutschland jährlich 100 Milliarden Euro gewaschen. Die illegalen Geldströme stammen aus Drogen- und Menschenhandel und fließen oft in Form von Bargeld in Haus-, Wohnungs- oder Autokäufe, aber auch in Gewerbebetriebe wie Restaurants.

Die Beamten des Hauptzollamts werden bislang überwiegend bei Autobahn-Kontrollen fündig. Zuletzt hatten sie Ende Januar an der A-30-Abfahrt in Bad Bentheim-Gildehaus 150.000 Euro gefunden. In dem Fall war zuvor ein Mann aus den Niederlanden eingereist und auf dem Weg nach Lettland. Das Geld hatte er im Futter einer Jacke, unter dem Innenfutter eines Reisekoffers und unter dem Bezug eines Hundekissens versteckt.

Der Sachgebietsleiter Kontrollen des Hauptzollamts, Wiard Kruse, vermeldete bei der Jahresbilanz Erfolge im Kampf gegen Rauschgiftschmuggel: 298 Kilogramm Rauschgift und mehr als 39.100 Tabletten Ecstasy wurden beschlagnahmt. „Außerdem sind ein Viertel des bundesweiten Aufkommens an Amphetaminen im Bezirk des Hauptzollamts Osnabrück beschlagnahmt worden“, betonte Kruse. Er begründete das mit der Nähe zum holländischen Grenzgebiet.

113 Waffen sichergestellt

Auffällig war auch, dass sich die Zahl der sichergestellten Zigaretten von rund 50.000 im Jahr 2015 auf knapp 4,1 Millionen steigerte. Kruse begründete die Steigerung mit einem Großaufgriff, bei dem 2016 rund vier Millionen Zigaretten konfisziert wurden. Die Zöllner beschlagnahmten zudem rund 63 Kilogramm Haschisch, 25 Kilogramm Marihuana, 136 Joints und 68 Kilogramm Kokain. Die Beamten stellten auch 113 Waffen sicher. Möller konstatierte: „Das ist sicherlich nur die Spitze des Eisbergs. Es wird einkalkuliert, dass gewisse Mengen verloren gehen.“

Darüber hinaus ist der Zoll auch für Steuereinnahmen verantwortlich: Das Hauptzollamt erhob im vergangenen Jahr mehr als 743,8 Millionen Euro an Zöllen, Verbrauchssteuern und sonstigen Steuern. Im Vergleich zu 2015 wurden 65 Millionen Euro weniger an Steuern erhoben. Möller begründete: „Das hängt mit dem geringeren Einsatz von Brennelementen im Atomkraftwerk in Lingen zusammen. Dadurch gehen Steuern für die Brennelemente in Millionenhöhe verloren.“ Zudem wurden Zahlungsrückstände von über 53,4 Millionen Euro eingezogen.

Bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung wurde ein Gesamtschaden von 29,1 Millionen Euro ermittelt. Der Sachgebietsleiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Harald Dittmann, konstatierte, dass die Zahl der Arbeitgeberprüfungen von 1278 auf 957 im vergangenen Jahr zurückging. Es sei aber nachgewiesen worden, dass eine Summe über 29 Millionen Euro an Sozialversicherungen nicht an die Rentenversicherung abgeführt wurde. Diese nachgewiesene Schadenssumme habe 2015 noch bei 20,4 Millionen Euro gelegen. Gleichzeitig sei auch die Summe an Geldstrafen durch Urteile und Strafbefehle von 262.425 Euro auf 371.750 Euro angestiegen. Dittmann begründete die positive Entwicklung mit einer Qualitätsorientierung: „Wir nehmen zunehmend schwerere Delikte und organisierte Strukturen in den Blick.“