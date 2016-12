Hausbewohner löscht brennenden Adventskranz

gn Hoogstede. In einem Wohnhaus hat es am Mittwochabend an der Straße Am Wäldchen in Hoogstede gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Eine 90-jährige Hausbewohnerin hatte laut Polizeibericht gegen 19 Uhr die Kerzen eines Adventskranzes im Wohn- und Esszimmer entzündet. Die Frau war anschließend zur Toilette gegangen. „Bei ihrer Rückkehr stand der Adventskranz in Flammen“, so die Polizei am Freitag. Der Rauchmelder des Zimmers hatte bereits Alarm geschlagen. Der 60-jährige Sohn war mit den Löscharbeiten beschäftigt. „Den Großteil der Flammen konnte der Senior mit einer Bratpfanne ersticken. Den Rest löschte er mit Wasser“, meldet die Polizei weiter. Die Feuerwehr wurde nicht verständigt. Die Bewohner blieben unverletzt. Durch das beherzte Eingreifen des 60-Jährigen wurden größere Schäden verhindert.

