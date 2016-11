Heidenheim neuer Zweiter - Nürnberg und Dresden im Aufwind

Bild 1 / 3 Der 1. FC Nürnberg gewinnt in Aue mit 2:1. Foto: Thomas Eisenhuth

KSC-Torwart Rene Vollath beschwert sich nach dem Heidenheimer Führungstreffer. Foto: Stefan Puchner

Dynamo Dresden schlägt Fortuna Düsseldorf mit 3:0. Foto: Maja Hitij

Heidenheim, Nürnberg und Dresden sind erfolgreich in den 12. Zweitliga-Spieltag gestartet. Heidenheim kletterte per 2:1 gegen Karlsruhe auf den zweiten Platz, Nürnberg setzte seine Erfolgsserie in Aue fort und Dresden trat beim 3:0 in Düsseldorf souverän auf.