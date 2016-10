Heidi Klum zeigt ihr „erstes graues“ Haar

dpa New York. Auch Topmodel Heidi Klum wird älter: Auf Instagram zeigte die 43-Jährige ihren Fans ihre Haare - mit einem wichtigen neuen Detail: „Oh mein Gott ... ich habe mein erstes graues gefunden“, schrieb die Moderatorin von „Germany's Next Topmodel“. Dazu setzte sie ein Smiley mit großen Augen und roten Wangen - wohl als Zeichen ihres Schocks. Ihre Fans reagierten in dem sozialen Netzwerk mit Humor: „Heidi, es ist sicherlich nicht grau, sondern nur sehr, sehr hell“, schrieb einer ihrer Follower.