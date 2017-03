Heinrich Poll ist jetzt Ehrenratsherr von Getelo

Mehr aus diesem Ressort

Zahlreiche Zuhörer wollten am Wochenende das Jubiläumskonzert vom Gospelchor Uelsen in der evangelisch-altreformierten Kirche in Uelsen zusammen mit der Liveband „Cartoon“ sehen. mehr...

Autofahrer in Lohne aufgepasst: Zu Beginn der Woche ist die neue Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage an der Bundesstraße 213 – an der sogenannten „Rükel-Ampel“ – geeicht worden. Sie ist jetzt in Betrieb. mehr...