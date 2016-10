Heinz Rudolf Kunze gibt Konzert in Osterwald

Der Sänger Heinz Rudolf Kunze gibt am Freitag, 20. Januar, ein Konzert im Dorfgemeinschaftshaus Osterwald. Er stellt ein Soloprogramm vor und erzählt in dem Lied „In der Alten Piccardie“ von seiner Kindheit.

gn Osterwald. Heinz Rudolf Kunze gilt als Koryphäe der deutschsprachigen Rockmusik. Zu seinen größten Hits gehört „Dein ist mein ganzes Herz“. Dieses Stück dürfte er im kommenden Jahr auch bei seinem Konzert in Osterwald spielen. Am Freitag, 20. Januar, tritt der Musiker und Sänger dort ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus auf. Heinz Rudolf Kunze hat in seiner Kindheit einige Jahre in Alte Piccardie gelebt. Diese Zeit hat er in einem Lied verarbeitet, das auf seinem aktuellen Album „Deutschland“ veröffentlicht wurde. Nun kehrt er zurück an diesen Ort.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Mittwoch in den Grafschafter Nachrichten – hier auch als E-Paper.

Eintrittskarten sind im GN-Ticketshop zum Preis von 35,90 Euro erhältlich. Mit GN-Card gibt es eine Ermäßigung von 2,50 Euro.