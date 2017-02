Helleres Licht für den Klimaschutz

Leuchtende Bescherung: Dicke Pakete mit genau passenden LED-Leuchtmitteln für die Geschäfte der Blumensiedlung übergaben diese Woche an der Lindenallee (von links) Irmintraud Teuwisse vom Veranstaltungsverein Blumensiedlung (VVB), Andreas Brüna (Clever Marketing), Dr. Rolf Sprinkmeyer (VVB), Heinz Niederste-Hollenberg (VVB), Stadtbaurat Thimo Weitemeier und Klimaschutzbeauftragte Lizzy Sieck. Foto: Konjer

Als Leuchtturmprojekt war das energetische Quartierskonzept für die Blumensiedlung im August 2016 in Hannover ausgezeichnet worden. Das Bild zeigt (von links) Niedersachsens Umweltminister Stefan Menzel, Nordhorns Klimaschutzmanagerin Lizzy Sieck, Stadtbaurat Thimo Weitemeier und Dr. Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, bei der Preisverleihung. Jetzt fließt das Preisgeld in die Blumensiedlung zurück. Foto: Stefan Koch

Lampenwechsel für den Klimaschutz: Zusammen mit Apotheker Dr. Rolf Sprinkmeyer vom VVB legten Stadtbaurat Thimo Weitemeier und Klimaschutzmanagerin Lizzy Sieck Hand an beim Einbau der LED-Beleuchtung. Foto: Konjer

Nordhorn. Der Austausch von Leuchtmitteln in den Geschäften sorgt nicht nur für die Einsparung von jährlich sieben Tonnen Kohlendioxid, sondern entlastet auch die Stromrechnung der Betriebe. Und lässt das „Leuchtturmprojekt“ Blumensiedlung heller strahlen.

Nordhorns Stadtbaurat Thimo Weitemeier und die Klimaschutzmanagerin der Stadt, Lizzi Sieck, spielten diese Woche in der Lindenallee „Weihnachtsmann“: Sie übergaben Vertretern verschiedener Geschäfte und Einrichtungen der Lindenallee insgesamt 190 stromsparende LED-Leuchtmittel. Die Klimaschutzpräsente – natürlich klimaneutral herangeschafft mit dem städtischen Elektrodienstwagen und einem neu angeschafften Elektrolastenrad – sind der Gegenwert eines Klimaschutzpreisgelds, das die Stadt Nordhorn im vergangenen Jahr beim niedersächsischen Wettbewerb „Klima kommunal“ gewann.

Am 29. August 2016 hatten Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel und Dr. Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, das „energetische Quartierskonzept Blumensiedlung“ als eines von 19 „kleinen Leuchtturmprojekten“ in Niedersachsen ausgezeichnet.

In dem Konzept wird die Blumensiedlung mit ihren übergeordneten Strukturen „Energieversorgung und Verkehr“ sowie anhand der einzelnen Gebäudetypen analysiert. Im Ergebnis werden Maßnahmenvorschläge zur energetischen Aufwertung zusammengestellt. Dieses Quartierskonzept hatte die Jury nicht nur wegen ihres schlüssigen Gesamtkonzepts begeistert, sondern auch wegen der Übertragbarkeit auf andere Stadtteilprojekte.

Dafür gab‘s einen Scheck über 2000 Euro. Und der wurde jetzt umgesetzt in LED-Leuchtmittel für die Geschäfte im Quartier Blumensiedlung.

„Durch die Umstellung der Beleuchtung der teilnehmenden Geschäfte auf LED werden jährlich knapp sieben Tonnen Kohlendioxid eingespart und die Geschäfte sparen insgesamt jährlich etwa 2.800 Euro an Stromkosten ein“, freut sich Lizzy Sieck. Unter dem Motto „Wir beleuchten klimafreundlich mit LED-Technik“ werde somit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz in Nordhorn und zur Energieeffizienz in der Blumensiedlung geleistet.

Noch mehr Einsparpotenzial identifizierte Klimaschutzmanagerin Sieck in der Nordhorner Stadtbibliothek. Auch dort wurde die Beleuchtung auf neue LED-Leuchtmittel umgestellt. Das sorgt für über 17 Tonnen Kohlendioxid weniger pro Jahr. Außerdem wird die Stadt einen großen Anteil der jährlichen Stromkosten einsparen, sobald sich die Investition in die neuen Leuchtmittel amortisiert hat. Dies wird bereits nach rund 11 Monaten der Fall sein.

„Viele Menschen schrecken aufgrund der höheren Anschaffungskosten noch vor dem Kauf von LED-Leuchtmitteln zurück“, so Sieck. „Allerdings werden diese Kosten durch die deutlich niedrigeren Stromkosten sehr schnell ausgeglichen“, weiß die Klimaschutzexpertin. Auch die Lichtqualität der heute erhältlichen Leuchtmittel sei sehr gut, für jeden Bedarf gebe es passende Produkte. „Die Stadtbibliothek ist beispielsweise mit ihrer neuen Beleuchtung sehr zufrieden, es herrschen nach wie vor beste Lichtverhältnisse zum Lesen.“

Somit zeigen beide Projekte, wie groß das Potenzial von LED-Leuchtmitteln für den Klimaschutz ist und dass dadurch gleichzeitig eine positive Kostenbilanz erzielt werden kann.