Hendricks: Müssen die kleineren Städte stärken

Im Hotel Nickisch in Schüttorf sprach Bundesbauministerin Barbara Hendricks über den sozialen Wohnungsbau. Aber auch am Thema Atomkraft kam sie nicht vorbei.

Schüttorf. Der soziale Wohnungsbau war Thema des Vortrags, zu dem Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) am Donnerstagnachmittag nach Schüttorf gekommen war. Eingeladen hatte die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder. Doch zunächst musste sich Hendricks mit einem anderen Thema beschäftigen: Vor dem Hotel Nickisch hielten einige Mitglieder des Arbeitskreises Umwelt (AKU) Schüttorf eine Mahnwache ab, um auf die Atomkraftanlagen in Lingen und Gronau aufmerksam zu machen. Und die Ministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, so der vollständige Titel, nahm sich ein paar Minuten Zeit für ein Gespräch. „Wenn alles gut geht, werden wir im Jahr 2050 ein Endlager haben. Es wird aber eine Verlängerung für die Zwischenlager geben, anders geht es nicht, sagte die Ministerin.

In ihrem Vortrag im gut besetzten Saal ging die Ministerin dann unter anderem auf den sozialen Wohnungsbau im ländlichen Bereich ein. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt habe sich auch wegen des veränderten Familienbildes gewandelt. Immer weniger Menschen leben in Eigenheimen an den Orten, an denen sie auch arbeiten. „Früher sind viele Männer mit dem Zug in die Stadt zum Arbeiten gependelt. Heute, da auch ein Großteil der Frauen berufstätig ist, ist es kaum noch machbar, dass beide noch die Zeit für eine längere Zugfahrt jeden Tag haben“, sagte Barbara Hendricks. Somit würden immer mehr Wohnungen benötigt.

518 Millionen Euro überweist der Bund jährlich an die Länder für den sozialen Wohnungsbau. Es sei jedoch nicht verpflichtend, so die Ministerin, dieses Geld auch für den Wohnungsbau einzusetzen. Das sei problematisch. Der Wohnungsbau ist seit der Föderalismusreform 2006 Ländersache.

Dennoch hat die Bundesregierung beschlossen, mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. „In diesem Jahr haben wir die Ausgaben verdoppelt und im kommenden Jahr werden es nochmal 500 Millionen Euro mehr sein“, kündigte Hendricks an. Niedersachsen erhalte dann beispielsweise 120 Millionen Euro für diesen Zweck. Insgesamt schüttet der Bund dann 1,5 Milliarden Euro an Geldern für den sozialen Wohnungsbau aus. „Allerdings wird dieses Fördergeld auch für den Bau von Wohneigentum investiert“, kritisierte die Ministerin.

In der Grafschaft Bentheim fehle es derzeit an rund 900 Wohnungen. „Das betrifft junge Familien, Rentner oder Studenten, sagte Hendricks. „Wir müssen die kleinen Städte stärken“, forderte Barbara Hendricks. Die Wohnungen sollen nach dem Willen der Ministerin zudem flexibler gestaltet werden und mehr auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet werden.

Die Frage nach den Möglichkeiten, bezahlbare Wohnungen zu erreichten, war auch ein Thema in der anschließenden Diskussion mit den Zuhörern. „Wenn wir alle Vorschriften einhalten, dann ist es kaum zu realisieren, unter 6,80 Euro pro Quadratmeter zu bleiben“, sagte etwa Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen. Ein großes Hindernis sei etwa die Energieeinsparverodnung.

Sie arbeite derzeit gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister an einer Überarbeitung der Verordnung, entgegnete die Bundesministerin. „Außerdem haben wir eine Baukostensenkungskommission gegründet“, erklärte Barbara Hendricks. Ein weiterer Punkt, mit dem man Kosten senken könnte, sei das Weglassen von Pkw-Stellplätzen. „Längst nicht jeder Bewohner eines Hauses fährt auch ein Auto“, so die Ministerin. „Wenn man beispielsweise eine Tiefgarage baut, steigen die Kosten.“ Auch an den Brandschutzvorschriften müsse gearbeitet werden. Hier sei in der Vergangenheit ein bisschen über die Stränge geschlagen worden, meinte Hendricks.

