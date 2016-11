Henker Hans arbeitete nebenbei als Chirurg

Eine Ausstellung im Emslandmuseum in Lingen beleuchtet die Geschichte der Strafjustiz in der Region. Der Besucher taucht in eine aus heutiger Sicht brutale Welt.

Lingen. Der 28. Oktober 1628 ist ein Freudentag für Hans Havestadt. Der Groninger legt an diesem Samstag den Amtseid als Scharfrichter für die „Landschap“ Drenthe und die Garnison der Festungsstadt Coevorden ab. Das sichert Havestadt ein jährliches Einkommen von 450 Karolus-Gulden. Dazu kommen für jede gerichtliche Untersuchung, beispielsweise eine Folterung, einen Gulden zusätzlich und für jede Hinrichtung im Namen der „Landschap“ Drenthe weitere zwei Gulden.

Havestadt muss eine Dienstwohnung in Coevorden beziehen, dazu setzt er gegen seinen Arbeitgeber aber auch noch kostenfreies Heizmaterial und Steuerfreiheit durch. Für seinen neuen Job bringt Havestadt die besten Voraussetzungen mit. Sein Vater ist als Scharfrichter für Groningen tätig, Havestadt ist mit der Tätigkeit des Henkers groß geworden. Die besteht nicht nur aus Enthauptungen, vollstreckt mit Beil oder Richtschwert, sondern erstreckt sich auch aufs Erhängen, Rädern, Vierteilen und Verbrennen. Dabei kam es für den Scharfrichter auf Präzisionsarbeit an. Er muss in der Lage sein, „executiones ohntadelhafft zu verrichten“, wie es in einer alten Schrift heißt.

Geht etwas schief, muss der Henker dran glauben

Bei einer Enthauptung muss beispielsweise der Kopf mit dem ersten Hieb vollständig abgetrennt werden. Geht dabei etwas schief, drohen dem Scharfrichter selbst empfindliche Strafen. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass der Henker vom Publikum, das der öffentlichen Hinrichtung beiwohnt, für seine handwerklichen Fehler gesteinigt wird.

Mit Richtern und Henkern im deutsch-niederländischen Grenzraum in der Zeit von etwa 1500 bis 1800 setzt sich zurzeit die Ausstellung „Grenzenlos strafen“ im Emslandmuseum in Lingen auseinander. Die Präsentation ist auch im Städtischen Museum in Coevorden gezeigt worden. Rechte und Rechtsgrundlagen, Richter und Gerichte, Prozessverläufe und Strafen werden in der Ausstellung, zu der auch ein reich illustrierter Begleitband erschienen ist, kompetent erläutert und anschaulich dargestellt.

Nebenjob als Chirurg

Coevordens neuer Scharfrichter Havestadt erlaubt sich keine Fehler. Er freut sich auf seine neue, abwechslungsreiche Tätigkeit. Denn ein auf Lebenszeit bestellter Scharfrichter, dessen Privileg nach seinem Tod auch an seine Frau und seine Kinder als Anwartschaft überging, ist eine wichtige und bis ins 18. Jahrhundert allgemein geachtete und anerkannte Persönlichkeit der Gesellschaft. Die Ausübung seines Amtes - der Vollzug der Folter als Mittel der Wahrheitsfindung an den Gerichten und die Ausführung der verhängten Strafen an Leib und Leben, also auch der Hinrichtung - gilt den Menschen jener Zeit keineswegs als „Unehrlichkeit“. Der Scharfrichter ist vielmehr in den Augen der Menschen die ausführende Hand der Gerichtsbarkeit, die sich aus göttlichen Gesetzen ableitet.

Ein weiteres, wichtiges Arbeitsgebiet der Scharfrichter ist die Chirurgie. Die Henker müssen medizinische Kenntnisse haben, um die Gefangenen nach der Folter zu versorgen und sie für das Urteil in gutem Zustand wieder vor Gericht bringen zu können. Diese Fähigkeiten kommen auch andere Patienten zugute. Die Scharfrichter behandeln äußerlich sichtbare Erkrankungen und Verletzungen wie Knochenbrüche, Verrenkungen oder offene Wunden. Auch aus dieser Tätigkeit ergeben sich zusätzliche Verdienstmöglichkeiten für den Scharfrichter. Die Chirurgie als handwerklicher Lehrberuf ist noch scharf getrennt von der inneren Medizin, für die ein Studium und der Erwerb eines Doktortitels notwendig sind.

Nicht jedes Gericht verfügt in jener Zeit über einen Scharfrichter. Die Henker werden mitunter an Nachbargerichte ausgeliehen und ziehen häufig über Land. So bilden sich im Laufe der Zeit regelrechte Scharfrichterfamilien, die miteinander vernetzt sind.

Auch Hans Havestadt bleibt nicht in Coevorden. Wegen Krankheit und Tod seines Vaters zieht er zurück nach Groningen. Sein Nachfolger wird sein Schwager. Hans Everts, Ehemann von Havestadts Schwester Anna, kommt 1630 aus Oldenburg nach Coevorden.

Die Everts-Familie erfüllt bis 1679 die Scharfrichteraufgaben. Im Dezember dieses Jahres übernimmt eine andere Henkerfamilie die Scharfrichterposition in Coevorden. Meister Frans Hendrik Snijder kommt aus Schüttorf in die „Landschap“ Drenthe. Sein Vater, Hans-Jürgen Schneider, ist Scharfrichter im Dienst der Grafschaft Bentheim. Frans ist als 19-Jähriger noch minderjährig, als er zum ersten Male als Henker in Coevorden tätig wird. Als Sohn eines erfahrenen Henkers soll er das Fach beherrschen, denken sich die Verantwortlichen. Und als Minderjähriger war er natürlich besonders billig. Sein Gehalt beträgt nur 315 Karolus-Gulden im Jahr.

Eine Wirkungsstätte des Scharfrichters ist der Galgen. Weil sie auch ein Machtsymbol für den jeweiligen Inhaber der Justizgewalt sind, stehen sie vorzugsweise an den Hauptstraßen und Landesgrenzen. Während der Hinrichtungen sind diese Gerichtsplätze von Schaulustigen umlagert, die das grausame Schauspiel hautnah mitverfolgen wollen.

Diese Beteiligung der Öffentlichkeit ist wichtig und gewollt. Die Zuschauer sollen erfahren, dass die Justizbehörden, Richter und Henker der Gerechtigkeit zum Siege verholfen haben, der Täter seine verdiente Strafe erhalten hat und keine weitere Gefahr mehr darstellt. Um weitere Täter abzuschrecken, lässt man die Leichen der Hingerichteten noch eine Weile am Galgen baumeln oder stellt die Köpfe auf Pfählen oder am Galgen aus.

Die in der Grafschaft Bentheim hingerichteten Delinquenten werden zwischen 1594 und 1652 akribisch in das Sterberegister der Bentheimer Kirche eingetragen., Daraus ergeben sich anschauliche Eindrücke von der Hinrichtungspraxis. Die meisten Todesurteile werden durch Enthauptung vollstreck. So wird am 9. April 1633 ein „Johan Ripperda uff der Mösten gekopft“. 1602 wird „ein Ubeltheter, ein Dieb, zum Todte verurtheilt und enthauptet“. Eine Kindmörderin wird 1605 in Samern, wo sie arbeitete, in der Vechte ertränkt und anschließend noch enthauptet.

Ende November 1611 wird Peter Floth zum Galgen geführt und anschließend wird sein Kopf „zwischen Emmelkamp und Neuenhaus „aufm Rad gesetzet“. Ein Pferdedieb aus der Twente, Johann Vischering, ist 1634 „ an den Galgen gehencket worden“.

Einen „Schaf-Dieb“ führt man nach seiner Verurteilung nach Veldhausen, um in dort zu enthaupten. Ihm sollte „der Kopf an den Galgen genagelt werden.“ Ein Johann Grummert aus Veldhausen wird 1640 auf dem Gildehauser Berg enthauptet, sein Kopf wird auf einen Pfahl gesteckt und dann für jedermann sichtbar zur Schau gestellt.

Ausstellung läuft bis Ende Februar

Bereits seit Jahrhunderten kennt unsere Region die Zusammenarbeit der Gerichte und Justizbehörden über Grenzen hinweg. Nur dieses enge Zusammenwirken konnte verhindern, dass Straftäter die Grenzlage ausnutzten.

Dabei waren die Rahmenbedingungen der Justiz in früheren Jahrhunderten ganz andere als heute. Altüberliefertes Gewohnheitsrecht, Landrechte und örtliche Gerichtsherren bestimmten das Strafmaß.

Das Stadtmuseum Coevorden und das Emslandmuseum Lingen laden zu einer Erkundungstour durch die Region ein, die alte Gerichtsplätze und Hinrichtungsstätten ansteuert. Zur Ausstellung ist eine kleine Karte mit einer Strafjustiz-Route erschienen, die durchs Emsland, die Grafschaft Bentheim und die südliche Drenthe führt. Der zweisprachige Katalog zur Ausstellung ist für zehn Euro im Museumsshop des Lingener Museums erhältlich. Die Anschrift: Emslandmuseum Lingen, Burgstraße 28b, 49808 Lingen, , www.museum-lingen.de. Die Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr. Die Ausstellung „Grenzenlos strafen“ ist bis zum 26. Februar 2017 u sehen.